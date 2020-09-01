1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'den, ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu kaldırması kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı: Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD'nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır.
 01 Eylül 2020 22:01
Yazdır
Türkiye'den, ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu kaldırması kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırması kararına ilişkin, "Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD'nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunun kaldırılması yönünde açıkladığı kararın, adadaki iki halk arasındaki eşitliği ve dengeyi yok saydığı bildirildi.

Bu kararın, Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması yönündeki çabaları olumsuz etkileyeceğinin de muhakkak olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD'nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır. ABD'nin bu kararını gözden geçirmesini, bölgede barış ve istikrarın tesisi için mevcut çabalara destek vermesini bekliyoruz. Aksi takdirde Türkiye, garantör ülke olarak, hukuki ve tarihi sorumluluğuna uygun olacak şekilde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP'li Vekil: TELE 1'i FETÖ'cü Akın İpek kurdurdu
01 Eylül 2020 21:52		 Batman Valisi'nden Cumhuriyet yazarı Özgentürk'e tepki
01 Eylül 2020 20:54
Yunanistan'a Doğu Akdeniz resti
01 Eylül 2020 19:22		 Selahattin Demirtaş'a 'görüş yasağı' iddiası yalanlandı
01 Eylül 2020 19:20
Aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor
01 Eylül 2020 19:00		 Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılan 31 belediye başkanı ile görüştü
01 Eylül 2020 18:27
Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile görüştü
01 Eylül 2020 17:35		 CHP sözcüsü Öztrak'ın gafı paylaşım rekoru kırıyor
01 Eylül 2020 16:27
Bakan Kurum: Yeni bir Dereli'nin inşa çalışmasını başlattık
01 Eylül 2020 16:19		 Babacan: Yakın izlem amacıyla hastanede olacağım
01 Eylül 2020 16:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:05 - 'İdari personelin temsili yok' haberlerine ilişkin açıklama22:40 - İstanbul'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek22:38 - Bu bölümü bitiren öğrenciler iş aramıyor, iş seçiyor22:35 - 'Tedbirlere uyarsak salgın o ölçüde kontrol altına alınır'22:28 - Türkiye öğrenme malzemesi çeşitliliğinde dünyada birincisi22:25 - Altın yatırımcılarına 'yastık altı' tavsiyesi
22:21 - Konya'da düğün ve toplu organizasyonlara sınırlama22:01 - Türkiye'den, ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu kaldırması kararına tepki21:56 - Bu ilde tam 262 koronavirüslü evlerinde bulunamadı21:52 - CHP'li Vekil: TELE 1'i FETÖ'cü Akın İpek kurdurdu21:44 - Kazmayı vurdukça, toprağın altından tarih fışkırıyor21:43 - Fatih'te tarihi caminin dış cephesine klima taktılar
21:41 - Drift atan sürücüye 6 bin lira ceza21:40 - Terör örgütü YPG/PKK bir kız çocuğunu daha kaçırdı21:05 - Bu ildeki koronavirüs vaka artışı endişelendiriyor21:00 - PTT logolu otomobil ile kaçak alkol taşırken yakalandılar20:58 - Google'dan Türkiye'deki reklamlara ek yüzde 5 kesinti
20:55 - Türkiye - Özbekistan uçuşları yarın başlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca açıkladı: Vaka sayısının en çok arttığı 10 şehir
Hükümetten koronavirüste 2'nci dalga hazırlıkları
Polis ve bekçi tekme tokat kavga etti... İşte o anlar
Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verileceği tarih belli oldu
8 Ağustos'tan beri pozitifler bildirilmemiş
Bakan Selçuk'tan 'ücretsiz ders kitapları' açıklaması
Kavga eden polis ve bekçi görevden uzaklaştırıldı
Memurun dikkati 'dublörlü dolandırıcılığı' ortaya çıkardı
İkinci elde ÖTV zammı: Bir günde 30 bin TL arttı
Okul öncesinde yüzlerce öğretmen norm fazlası oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trol 1
94.gazi koşusu 1
covid 19 tedbirleri 2
tebdili kıyafetle denetim yapmak 2
masterchef 1
Hastaneler tıklım tıklım 3
otomotivde yapılan gece yarısı ötv zammı 1
tırnak kırılması 1
ali babacan'ın hastaneye yatırılması 2
Sen bir seri tecavüzcüyü korudun,kolladın 3
SON İLANLAR
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kamu Denetçiliği Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 121 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi 55 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum Belediyeler Çevre Birliği Geçici 2 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam