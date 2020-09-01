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Türkiye öğrenme malzemesi çeşitliliğinde dünyada birincisi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İkinci Üniversite programları, e-Kampüs sistemi üzerinden online olarak sunduğu 16 farklı öğrenme malzemesi ile bu alanda öğretim hizmetleri sunan dünya üniversiteleri arasında birinci sırada yer alıyor.
 01 Eylül 2020 22:28
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Türkiye öğrenme malzemesi çeşitliliğinde dünyada birincisi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İkinci Üniversite programları, e-Kampüs sistemi üzerinden online olarak sunduğu 16 farklı öğrenme malzemesi ile bu alanda öğretim hizmetleri sunan dünya üniversiteleri arasında birinci sırada yer alıyor.

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren basılı kitaplarını dijitale taşıyan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, e-Kampüs öğrenme yönetim sistemiyle öğrencilerine diledikleri yerde, zamanda ve cihazla öğrenmelerini sürdürme olanağı tanıyor. Öğrenciler, cep telefonu, tablet ya da bilgisayar ile e-Kampüs platformunda 16 farklı öğrenme malzemesi (canlı dersler, konu anlatım videoları, sesli kitap, sesli konu anlatım özetleri, infografik konu anlatımı, deneme sınavları, özet konu anlatımları, sorularla öğrenelim, nitelik soru vb.) ile kendi öğrenme tarzıyla derslerine hazırlanabiliyor.

Sınavsız İkinci Üniversite programlarına kayıtlar başladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olan ya da üniversitede öğrenim görmeye devam edenler için sunduğu "Sınavsız İkinci Üniversite" programlarına kayıtlar 31 Ağustos Pazartesi günü başladı. İnternet ve Açıköğretim Sistemi Büroları üzerinden yapılacak kayıtlar 15 Ekim Perşembe gününe kadar devam edecek.

Herhangi bir ön lisans programına kayıtlı veya mezun olmuş kişiler, diledikleri 38 ön lisans programından birine, herhangi bir lisans programına kayıtlı veya mezun olmuş kişiler ise diledikleri 38 ön lisans veya 15 lisans programından birine giriş sınavı olmadan kayıt yaptırabilecek.

İkinci Üniversite programlarına başvuru yapmak isteyen adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden "Kayıt Otomasyonu" bağlantısı ile "İkinci Üniversite" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştirebilecekler. Öğrenciler kayıt için gerekli belgeleri hazırlayıp bankaya ödemelerini yaptıktan sonra, Açıköğretim Sistemi Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayabilecekler.

İkinci Üniversite programları ile bu programlara başvuru ve kayıt bilgilerine ikinciuniversite.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilir.
İhlas Haber Ajansı
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