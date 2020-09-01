İstanbul'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek
|01 Eylül 2020 22:40
|Yazdır
İstanbul'da sıcak hava dalgasının etkisini sürdüreceği bildirildi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, kentte sıcak hava dalgasının 5 Eylül'e kadar etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Sıcaklığın, Marmara'nın kuzeyinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"5 Eylül Cumartesi gününden itibaren sıcaklığın, Trakya'dan başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarında ve yer yer 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz ediyor. Hafta sonuna kadar İstanbul'da görülmesi beklenen en yüksek sıcaklığın 32 derece civarında olacağı tahmin ediliyor."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bu ilde tam 262 koronavirüslü evlerinde bulunamadı
01 Eylül 2020 21:56
|Bu ildeki koronavirüs vaka artışı endişelendiriyor
01 Eylül 2020 21:05
|30 Ağustos'a damga vuran gösteri 1,5 ayda hazırlandı
01 Eylül 2020 20:36
|Boğaz ağrısı şikayeti hastaneye başvuruları artırdı
01 Eylül 2020 20:33
|Kovid-19 kalbi tuttuğunda ölüm riski artıyor
01 Eylül 2020 20:31
|Bilim Kurulu Üyesi: En önemli şey teması azaltmak
01 Eylül 2020 20:04
|10 eşekle başladılar! Şimdi talebe yetişemiyorlar
01 Eylül 2020 19:55
|Koronavirüs aşısı için sağlık çalışanları gönüllü oldu
01 Eylül 2020 19:52
|İmmün plazma nakliyle 200 hasta şifa buldu
01 Eylül 2020 19:30
|Yeni atandığı Hakkari'de 41 gün sonra şehit düştü
01 Eylül 2020 19:13