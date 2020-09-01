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'İdari personelin temsili yok' haberlerine ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kalite Kurulu, memurlar.net'te yer alan "YÖKAK'ta idari personelin 'temsili' yok!" başlıklı haber için bir açıklama yaptı.
 01 Eylül 2020 23:05
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'İdari personelin temsili yok' haberlerine ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), 30 ağustos 2020 tarihinde memurlar.net'te yer alan "YÖKAK'ta idari personelin 'temsili' yok!" başlıklı haber için bir açıklama yaptı.

Söz konusu haberde, YÖKAK'da idari personelin temsil edilmediğine dikkat çekilerek "Son olarak "balık dipte cambaz ipte gerek" düsturundan yola çıkarak her işi kendi ehline vermenin altını çizip idari personelin süreçlerde yer alması bakımından bir an evvel yasal zeminde karşılık bulan değişikliklere gidilmesi hususunu YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın dikkatine sunuyoruz." değerlendirilmesinde bulunulmuştu.

İŞTE YÖKAK'TAN YAPILAN AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 35'inci maddesi kapsamında oluşturulmuş idari ve mali özerliğe sahip bir kamu kurumudur. Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun teşkilinde, söz konusu Kanun tarafından belirlenen yükseköğretim alanının ilgili paydaşları dengeli bir biçimde temsil edilmektedir.

Yükseköğretim Kalite Kurulu, yükseköğretim kurumlarındaki iç ve dış kalite güvencesi süreçlerine idari personelin katılımını sağlamak üzere çeşitli uygulamaları hassasiyetle yürütmektedir. Yükseköğretim kurumlarının dış kalite güvencesi değerlendirmesini gerçekleştirmek üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından oluşturulan her değerlendirme takımında en az bir idari personel değerlendirici olarak görevlendirilmektedir. Değerlendirici olarak görevlendirilen idari personel yükseköğretim kurumlarındaki yönetim sistemlerinin kalite güvencesinin değerlendirilmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği kapsamında yükseköğretim kurumlarımızda oluşturulan Kalite Komisyonlarında da idari personel yer almakta olup; söz konusu komisyon ilgili yükseköğretim kurumunun iç kalite güvencesi süreçlerinden sorumlu olarak faaliyet göstermektedir."
Memurlar.Net
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