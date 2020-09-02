PMYO alımları Eylül ayında gerçekleştirilecek

Her yıl lise mezunu adaylar arasından seçme işlemi gerçekleştirilen PMYO alımlarının Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden başvuruları alınan PMYO giriş sınavları için 2018 yılında 260 olan ham baraj puanı, 2019 yılında 250'ye düşürülmüştü.

Son yıllarda belirlenen 2250 Erkek, 250 Kadın aday kontenjanın bu yıl da aynı olması bekleniyor.

Sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olan ve aranılan diğer niteliklere uygun adaylar resmi sitede ilan edilecek alım duyurusu ile ön başvuru işlemini yapabilecek.