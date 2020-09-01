İzmir'de kamu binalarına 'HES kodu'yla giriş yapılacak
|01 Eylül 2020 23:33
|Yazdır
İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılacağı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.
Bu kapsamda, kamu binalarına giren vatandaşlar için HES kodu onayı sorgulanmasına başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimizde bulunan kamu binalarına girişte vatandaşlarımızın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının yapılmasına, HES kodu olmayan vatandaşlarımızın sorgulama yapan görevlilerce Sağlık Bakanlığının HES mobil uygulaması veya e-devlet uygulamasından HES kodu alınması konusunda yardımcı olunmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."
- Düğün saatleri de değişti
Kurul, ayrıca daha önce 20.00-22.30 saatleri arasında tedbirlere uyularak yapılmasına izin verilen düğün organizasyonlarının 21.00-23.30 saatleri arasında yapılmasına karar verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bir ilde daha 'kamuda esnek çalışma' esasına geçildi
02 Eylül 2020 00:14
|PMYO alımları Eylül ayında gerçekleştirilecek
02 Eylül 2020 00:10
|'İdari personelin temsili yok' haberlerine ilişkin açıklama
01 Eylül 2020 23:05
|Konya'da düğün ve toplu organizasyonlara sınırlama
01 Eylül 2020 22:21
|Drift atan sürücüye 6 bin lira ceza
01 Eylül 2020 21:41
|Mansur Yavaş'tan Beştepe'deki görüşme sonrası açıklama
01 Eylül 2020 17:19
|Atı yumruklayan jokey Halis Karataş'ın cezası belli oldu
01 Eylül 2020 17:07
|Dört ilden yeni karantina haberleri geldi
01 Eylül 2020 17:02
|Selden etkilenen esnafa verilecek kredinin detayları belli oldu
01 Eylül 2020 12:53
|Netflix de yayımlanması planlanan Cuties filmi ile ilgili Raportör raporunu tamamladı
01 Eylül 2020 12:43