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2 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları

2 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
 02 Eylül 2020 00:01
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2 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

(Ankara /15.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Google İşbirliği ile Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'ne ve EBA Destek Noktası Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00/13.30)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/19.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Türk Standardları Enstitüsü arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

2- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus)

3- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara)

4- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) çeşitli temaslarda bulunacak.

(Bağdat)

GÜNCEL

1- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında 3 Eylül Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, bir futbolcunun katılımıyla Yeni 4 Eylül Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, basın toplantısının ardından yapacağı antrenmanla Macaristan maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

(Sivas/17.30/18.00)

2- Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi ve aday kadrodan bir futbolcu Yeni 4 Eylül Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Macaristan Milli Takımı, toplantı öncesinde kısa bir yürüyüş yapacak.

(Sivas/20.00/19.45)

3- Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley mücadelesi grup maçları İstanbul, Bursa ve Ankara'da yapılacak maçlarla tamamlanacak.

***

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Anadolu Ajansı
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