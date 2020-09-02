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2 Eylül 2020 Tarihli atama kararı yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvemör) Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Emrah ŞENER atanmıştır.
 02 Eylül 2020 00:05
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2 Eylül 2020 Tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/417

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvemör) Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Emrah ŞENER atanmıştır.

1 Eylül 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Anadolu Ajansı
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