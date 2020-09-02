2 Eylül 2020 Tarihli atama kararı yayımlandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvemör) Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Emrah ŞENER atanmıştır.
|02 Eylül 2020 00:05
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ATAMA KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/417
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvemör) Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Emrah ŞENER atanmıştır.
1 Eylül 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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