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Hakkari'de terör örgütüne darbe: Ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi.
 02 Eylül 2020 03:26
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Hakkari'de terör örgütüne darbe: Ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

31 Ağustos'ta Çukurca ilçesi Cevizli Mahallesi Yaylak Mevkisi'nde gerçekleştirilen Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz getirildiği bölgede arama tarama faaliyetinin yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Aramada, M-16 piyade tüfeği, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 6 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 şarjörlük, 105 adet 5.56 milimetre fişek, susturucu, el telsizi, 2 radyo, güneş enerjisi paneli, alıcı-verici cihaz, akü, 2 akımölçer, 3 sırt çantası, panço, 2 kilogram C-3 plastik patlayıcı, 7 elektrikli fünye ve muhtelif giyim eşyası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''
Anadolu Ajansı
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