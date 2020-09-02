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Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda uçaksavar mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta çok miktarda uçaksavar mühimmat ele geçirildi.
 02 Eylül 2020 04:02
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Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda uçaksavar mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta çok miktarda uçaksavar mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla başlatılan Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

''31 Ağustos günü ilimiz Şemdinli İlçesi Mamalı Yaylası Mevkisi'nde yapılan operasyonda tespit edilen ve bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılmak üzere saklandığı değerlendirilen bir adet sığınak içerisinde 2600 adet 12,7 milimetre uçaksavar mühimmatı ele geçirilmiş ve eylem yapmaları önlenmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''
Anadolu Ajansı
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