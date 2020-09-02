Oruç Reis Meis ve Rodos karasuları bitimine kadar olan bölgeyi tarayacak

Çalışmaların ikinci ve üçüncü fazında ise rota kuzeye çevrilerek Meis ve Rodos karasuları bitimine kadar toplamda 15 bin kilometrekarelik alan taranacak.

Türkiye'nin Oruç Reis için yeni bir Navtex (deniz duyurusu) yayınlayarak faaliyet süresinin (ilk etapta) 12 Eylül'e uzatıldığını bildirmesi üzerine Atina yönetimi de bir karşı Navtex yayınladı.

Ankara'nın buna cevabı ise yeni bir deniz duyurusu yapmak oldu. Aylardır devam eden Navtex geriliminin bir müddet daha sürmesi bekleniyor.

Kıymet Sezer