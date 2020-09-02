Charlie Hebdo'dan küstah karar: Karikatürleri yeniden yayınlayacak
|02 Eylül 2020 07:20
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Fransız Charlie Hebdo, yine İslam'a saldırmaya hazırlanıyor. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'e yönelik karikatürleri ve sonrasında uğradığı saldırı ile 2015 yılında gündeme gelen Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, peygamber efendimizin tartışmalı karikatürlerini yeniden yayımlayacağını duyurdu.
Derginin yarın bayilerde satışa sunulacak özel sayısında 2006 yılında yayınladığı 12 tartışmalı karikatüre kapağında yer vereceği açıklandı. Avrupa ülkelerinde İslamofobi ve Türkiye karşıtlığının arttığı bir dönemde, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan yayınlarıyla bilinen Fransız dergisinin bir kez daha provokasyona yeltenmesi dikkat çekti. Derginin çoğunluk sahibi Laurent Sourisseau, "Asla yılmayacağız" ifadelerini kullandı. 14 suç yöneltilen davanın yarın Fransa'nın başkenti Paris'te başlayacağı belirtildi.
Ne olmuştu?
Charlie Hebdo Ocak 2015 tarihinde peygamber efendimiz Hz. Muhammed'le ilgili karikatürler yayınlamış ve söz konusu karikatürler dünya çapında büyük tepkiye neden olmuştu. Karikatüre gösterilen tepki nedeniyle Fransa, 20 kadar ülkedeki diplomatik temsilciliklerini ve diğer resmi kuruluşlarını geçici süreliğine kapatmıştı.
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