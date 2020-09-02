Muharrem İnce'ye ilgisizlik politikası
|02 Eylül 2020 06:50
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İnce, yola çıkmaya hazırlanırken, CHP Genel Merkezi de teyakkuza geçti. İnce'ye yönelik 'ilgisizlik politikası' başlatan CHP yönetiminin, teşkilatlarına İnce'ye "kapıları kapatın, ilgi göstermeyin" talimatı verdiği belirtiliyor.
İHRAÇ GÜNDEMDE
Kulislere yansıyan bilgilere göre Muharrem İnce'nin Sivas'ta yapacağı açıklama partisi ile olan ilişkilerinin seyrini belirleyecek. İnce konuşana kadar CHP yönetimi suskunluğunu koruma ve İnce'yi "gündemde tutmama" tavrını sürdürecek. Muharrem İnce'nin 4 Eylül'de yapacağı açıklamada partiyi yıpratacak ve zarar verecek bir eleştiri yönetmesi halinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, rafa kaldırdığı disiplin mekanizmasını devreye sokacak. Ayrıca İnce'nin açıklamalarında CHP'yi "hedef tahtası" haline getirmesi durumda partiden ihraç edilmesinin de gündeme geleceği kaydediliyor. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konusunda yaptığı açıklama "Partinin tartışılmasına izin vermem" diyerek, disiplin mekanizmasını işaret etmişti.
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