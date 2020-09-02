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Muharrem İnce'ye ilgisizlik politikası

2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'den aday gösterilen ancak son dönemde partisiyle arasında soğuk rüzgarlar esen Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi'ni Cuma günü Sivas'ta başlatıyor.
 02 Eylül 2020 06:50
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Muharrem İnce'ye ilgisizlik politikası

İnce, yola çıkmaya hazırlanırken, CHP Genel Merkezi de teyakkuza geçti. İnce'ye yönelik 'ilgisizlik politikası' başlatan CHP yönetiminin, teşkilatlarına İnce'ye "kapıları kapatın, ilgi göstermeyin" talimatı verdiği belirtiliyor.

İHRAÇ GÜNDEMDE

Kulislere yansıyan bilgilere göre Muharrem İnce'nin Sivas'ta yapacağı açıklama partisi ile olan ilişkilerinin seyrini belirleyecek. İnce konuşana kadar CHP yönetimi suskunluğunu koruma ve İnce'yi "gündemde tutmama" tavrını sürdürecek. Muharrem İnce'nin 4 Eylül'de yapacağı açıklamada partiyi yıpratacak ve zarar verecek bir eleştiri yönetmesi halinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, rafa kaldırdığı disiplin mekanizmasını devreye sokacak. Ayrıca İnce'nin açıklamalarında CHP'yi "hedef tahtası" haline getirmesi durumda partiden ihraç edilmesinin de gündeme geleceği kaydediliyor. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konusunda yaptığı açıklama "Partinin tartışılmasına izin vermem" diyerek, disiplin mekanizmasını işaret etmişti.
Türkiye
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