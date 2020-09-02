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Ünlü oyuncu Haldun Boysan Covid-19'dan değil korkusundan öldü

Kalp krizi sonucu ölen sanatçı Haldun Boysan'ın virüs korkusu sebebiyle hastaneye gitmediği, kalp pilinin değiştirilmesini ertelediği ortaya çıktı.
 02 Eylül 2020 07:15
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Ünlü oyuncu Haldun Boysan Covid-19'dan değil korkusundan öldü

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Haldun Boysan (62), hayatını kaybetti. "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan Boysan, kalp krizi neticesinde kaldığı otelde öldü. Boysan'ın cenazesi, dizi oyuncuları ve set ekibinin kaldığı otelin önüne getirilerek helallik alınmasının ardından dualarla defnedileceği Ankara'ya uğurlandı. 150'den fazla film ve dizide rol alan ve seslendirmeler yapan Boysan, 11. Ankara Film Festivalinde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" mükafatını almıştı. Boysan, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tombalacı" karakteriyle tanınıyordu. Boysan, yanlış bir bilgi olarak yazar Aydın Boysan'ın oğlu zannediliyordu.

Haldun Boysan'ın, koronavirüs korkusundan dolayı hastaneye gidemediği bu sebeple de değişim zamanı gelmesine rağmen kalbindeki pili değiştiremediği öğrenildi. Boysan'ın kalbindeki pilin haziran ayında değişmesi gerektiği, sanatçının önceki gün havuz başında fenalaşması üzerine pilin değişimi için dün sabah için Ankara'daki doktoruyla randevulaştığı belirlendi.
Türkiye
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