Tuz Gölü, Karadeniz gazına hazırlanıyor



Karadeniz'de doğalgaz keşfini yapan Türkiye, yeni dönemde depolama kapasitesini de artırıyor. Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Projesinde halihazırda altı kaverna yani oyukta gaz operasyonları gerçekleştiriliyor. Projede yaklaşık 700 milyon metreküp çalışma gazı kapasitesine ve 20 milyon metreküp günlük geri üretim kapasitesine ulaşıldı. Üç kavernada çözme işlemleri tamamlanırken ilk gaz dolumu hazırlıklarının sürdüğü öğrenildi.

PROJEDE GERÇEKLEŞME YÜZDE 27'Yİ AŞTI

Öte yandan, projenin ikinci etabında derin sondaj çalışmaları ile tatlı su temin ve tuzlu su deşarj boru hatları yapımı çalışmaları devam ediyor. 2019 yılında proje genel ilerlemesi yüzde 10,51 olurken bu rakam bu yılın haziran ayı sonuna kadar yüzde 27,44 olarak gerçekleşti. Bu yıl içerisinde boru hatlarının yapımı ve kuyu sondajlarının tamamlanarak çözme faaliyetine başlanacağı açıklanmıştı.

KENDİ ALANINDA DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Proje, Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 kilometre güneyinde, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde hayata geçiriliyor. İki bölümden oluşan proje 2023 yılına kadar tam kapasite hayata geçtiğinde 5,4 milyar metreküplük gaz depolanabilir hale gelecek. Proje tamamlandığında toplam kapasitesiyle tuz yapılarında oluşturulan dünyanın en büyük depolama tesisi olacak. Tuz Gölü Doğalgaz Depolama ve Genişletme Projesinin finansmanı Dünya Bankası ile Asya Altyapı ve Yatırım Bankası tarafından verilen 2 milyar dolarlık krediyle karşılanıyor.

ARZ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK

Depolama tesisi tam olarak hayata geçtiğinde saatlik, günlük ve mevsimlik ihtiyaçlara uygun arz güvenliği sağlanmış olacak. İhtiyaç fazlası gaz depolara gönderilebilecek. Talebin fazla olduğu zamanlarda sisteme verilecek. Projenin ayrıca arıza ihtimallerine karşı da önemli olduğu belirtiliyor.

Flamingoların sayısı arttı

Projenin sosyal sorumluluk tarafı da bulunuyor. Akdeniz havzasında en fazla flamingo kolonisine ev sahipliği yapan bölgede kuşların sayısında artış görüldü. Tuzlu su deşarjının başladığı 2014'ten bu yana flamingo nüfusunun 10 binlerden 13 binlere kadar ulaştığı öğrenildi.

Osman Çobanoğlu -



