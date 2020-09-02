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Türkiye'ye müdahale hakkı doğdu

Meis'e asker yığan Yunanistan'ın Lozan ve Paris Antlaşmalarını çiğnediğini belirten uzmanlar, bu durumun Türkiye'nin askeri müdahalesine davetiye çıkardığını söyledi.
 02 Eylül 2020 07:51
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Türkiye'ye müdahale hakkı doğdu

Yunanistan'ın Meis adasına asker çıkararak sergilediği agresif tutum nedeniyle Doğu Akdeniz'de gerilim sürüyor. Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan haklarına işaret eden askeri uzmanlar, böyle bir durumda Atina'nın adalardan da olacağını vurguluyor. Yunanistan'ın adaları silahlandırarak Türkiye'nin askeri müdahalesine davetiye çıkardığına dikkat çeken uzmanlar, Atina'nın kışkırtıcı hamleleriyle Ege Denizi'ndeki bazı adaların, Meis'teki statükonun değiştirilmesinin de önünü açacağını vurguluyor. Uzmanlar, Yunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmalarındaki kazanımlarını, özellikle Türkiye'ye yakın adalarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini söylüyor. Uzmanlar, Yunanistan'ın, Antalya'nın 2 kilometre ötesindeki Meis, Ayvalık'ın 5 mil ötesindeki Midilli ile Çeşme karşısındaki Sakız adalarını Türk ordusuna karşı müdafaa etmesinin mümkün olmadığının da altını çiziyor.

ÜLTİMATOM VEREBİLİRİZ

Gazetemize değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Profesörü Mustafa Sıtkı Bilgin "Bu durum, hem Lozan hem de 1947 Paris Antlaşmalarına aykırı. Adalar hiçbir şekilde silahlandırılamaz, burada asker konuşlandırılamaz. Yunanistan'ın bu kışkırtıcı hamlelerine karşı Türkiye'nin de atacağı diplomatik ve askeri adımlar var. Konuyu BM'ye, Uluslararası Adalet Divanı'na taşıma hakkı var, NATO'da da dile getirebilir. Türkiye haklı. Öte yandan askeri gücünü kullanabilir. Yunanistan'a ültimatom verilebilir" diye konuştu. Hukuki, diplomatik ve askeri olarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de daha üstün durumda olduğunu belirten askeri kaynaklar "Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yok, şu an hak ve menfaatlerini korumak için 'stratejik savunma' pozisyonundadır" diyor. Hukuki dayanağı olmayan ve askeri gücü yetersiz olan Yunanistan'ın bu sebeple 'başat güçleri' devreye sokmaya çalıştığı ve AB'de çaresiz arayışlara girdiği kaydediliyor.

Çavuşoğlu'ndan çağrı: Dolduruşa gelme sen kaybedersin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'a çağrıda bulunarak "Aramızdaki anlaşmaları ve uluslararası hukuku yok saymayın. Bundan zararlı çıkarsınız" dedi. Çavuşoğlu şunları söyledi: Meis, Yunanistan'ın anakarasına 580 km, Antalya'nın Kaş ilçesine ise 2 kilometre uzaklıkta. 10 kilometre bir ada için Yunanistan 40 bin kilometrelik kıta sahanlığı istiyor. Net ifadeler var. Adalar silahlandırılamaz. Başkasının kışkırtması ya da kullanmasıyla Türkiye'ye yönelik olumsuz adımlar atmayın, aramızdaki anlaşmaları ve uluslararası hukuku yok saymayın. Yunanistan, meseleyi çözmekten yana değil, hasmane tutumla bizi kışkırtmaya çalışıyor. Yunanistan zarar görür.
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