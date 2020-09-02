Aşı bulunsa da, Dünya'nın üçte ikisinin yeterli tedarik altyapısı yok

Alman lojistik firması Deutsche Post, Moderna, Pfizer ve CureVac'ın da dahil olduğu 27 kuruluş tarafından geliştiiren RNA bazlı aşıların saklanması eksi 80 dereceye kadar soğutulması gerektiğini ve Afrika, Güney Amerika ve Asya'nın geniş bölgelerine dağıtılması için olağanüstü önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Yeni mRNA aşılarından beşi şu anda küresel olarak insanlar üzerinde test ediliyor ve bu alanda en çok umut vaat edenler arasında yer alıyor. Ancak Antarktika düzeyinde soğutulmaya duyulan bu aşıların tedariği için gerekli teknolojiyi sağlamak belirli bir maliyeti beraberinde getiriyor.

EN GELİŞMİŞ 25 ÜLKE DIŞINDA SOĞUK HAVA DEPOSU ALTYAPISI ZAYIF

Deutsche Post, danışmanlık firması McKinsey ile birlikte yürüttüğü çalışmada, küresel nüfusun üçte birine ev sahipliği yapan, en gelişmiş 25 ülkenin dışındaki bölgelerde soğuk hava deposu altyapısını yükseltmenin büyük bir zorluk teşkil edeceğini söyledi.

CUREVAC VE MODERNA TEDARİK İÇİN ÇALIŞMALARIN SÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Bununla birlikte, ABD'li Moderna ve Translate Bio, geçen Haziran ayında, potansiyel aşılarının daha düşük sıcaklıklarda sevk edilip depolanabilmesi için araştırma yaptıklarını açıkladı.

Öte yandan, Alman aşı geliştirici CureVac sözcüsü, deneysel bir kuduz aşısının normal bir buzdolabında aylarca saklandığında moleküler yapısını koruduğu ve Covid-19 aşısının da aynı dayanıklılığa sahip olduğunu göstermek için yapılan testlerin sürdüğünü açıkladı.

AFRİKA'NIN ÖNEMLİ BİR KISMI AŞIYA ERİŞEMEYEBİLİR

Deutsche Post, aşı soğuk zinciri sadece eksi 8 derece sıcaklığa ihtiyaç duysa bile, dünya nüfusunun buna güvenilir erişim payının sadece yüzde 70'e çıktığını ve Afrika'nın önemli bir kısmının aşıya erişemeyeceğini söyledi.

Deutsche Post'un küresel nakliye biriminin Baş Ticaret Sorumlusu Katja Busch, Reuters'e yaptığı açıklamada "Gerekli 10 milyar aşı dozunun tüm dünyaya dağıtılmasını ve bunun her 10 kilometrede bir otoyol erişimi olmayan bölgeleri de kapsamasını umut ediyoruz" dedi.