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Erdoğan araya girdi, THY ve Hava - İş yeni maaşta anlaştı

Salgının yayılmaması için ülkelerin sınırlarını kapatması nedeniyle havacılık sektörü, pandeminden en çok etkilenen iş kollarından biri oldu.
 02 Eylül 2020 08:18
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Erdoğan araya girdi, THY ve Hava - İş yeni maaşta anlaştı

Normalleşmeyle birlikte uçuşlar yavaş yavaş başlasa da henüz tam kapasiteye geçilemedi ve istihdam fazlası oluştu. Hava-İş Sendikası ile Türk Hava Yolları'nın (THY) iş tazminatı kesintisi görüşmelerinden aylardır sonuç alınamıyordu. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Hava-İş Sendikası Başkanı Ali Kemal Tatlıbal'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği toplantıyla nihai karara varıldı.

Nasıl olacak?

Buna göre; yurtiçi yer çalışanlarının iş tazminatından yüzde 30, kabin ekiplerinden yüzde 35, kokpit ekiplerinden de yüzde 50 kesinti yapılacak. Ayrıca tüm çalışanların kıdem ödemelerinden ise yüzde 30 oranında kesintiye gidilecek. Yeniden belirlenen ücretlere, 2021 yılı için anlaşılan ilave yüzde 1 zam uygulanmayacak ancak 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapılacak.
Memurlar.Net
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