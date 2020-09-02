Aşılama da talep de arttı
|02 Eylül 2020 08:28
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Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre: Koronavirüse yakalanmaktan korkan vatandaşların ise grip ve zatürre aşılarına talepte önemli bir artış yaşanıyor. Milliyet'e konuşan uzmanlar, Kovid-19 ortamına rağmen çocuklardaki aşılama oranının yüzde 97'den yüzde 98'e yükseldiğini, Kovid-19'a yakalanmaktan korkan vatandaşların ise grip ve zatürre aşısına talebinin anormal bir şekilde arttığını belirtti.Aşı yapılma oranlarında artış yaşandığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şunları dedi:
Anormal artış?
"Kovid-19 ortamına rağmen çocuklardaki aşılama oranı yüzde 97'den yüzde 98'e yükseldi. Kovid-19'un etkisiyle grip ve zatürre aşısına da anormal bir talep var. Halk aşıyla ilgili hassas. Herkeste Kovid-19 nedeniyle bir aşı beklentisi var. Medyada sürekli grip ve zatürre aşısının gerekli olduğu, yapılmadığı taktirde hastalığın daha kötü sonuçlanabileceği yönünde konuşmalar yapılıyor. Eskiye göre çok daha fazla grip ve zatürre aşısı yapılıyor. 'Bu aşıları herkes yaptırsın' demiyoruz. Mutlaka yaptırması gereken risk grubu var. Kovid-19, zatürre, grip geçirirlerse ağır seyredebilecek gruplar var. 65 yaş ve üzeri, kronik hastalığı olanlar, kanser gibi bir hastalık ve kullandığı ilaç nedeniyle bağışıklığı baskılanmış olanların, hem zatürre ve grip aşısı olması lazım. Geçen sene grip aşısını risk grubunda olup bu mutlaka yaptırsın dediğimiz kişi sayısı yüzde 4.4. Zatürre aşısı ise binde 7 yapabilmişiz" diye konuştu.
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