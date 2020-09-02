32 milyon liralık çek sahibini buldu
|02 Eylül 2020 08:36
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Sisal Şans tarafından 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 1 kişi 32 milyon 364 bin 752 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiye dün sahibini buldu. 6, 10, 31, 43, 52, 59 sayılarına isabet eden Süper Loto kuponu ile 32 milyon 364 bin 752 TL kazanan talihliye, İstanbul'da Halkbank Levent Şube Müdürü Ferda Ergenç ve Sisal Şans CEO'su Selim Ergün çeki teslim etti.
'Şans dağıtmaya devam edeceğiz'
Büyük ikramiyeyi kazanan talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklama yapan Sisal Şans CEO'su Selim Ergün, "Sisal Şans ailesi olarak ilk büyük ikramiyemizi Süper Loto'da 32 milyon TL olarak vermekten çok mutluyuz. İkramiyeyi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden bir talihli kazandı. Herkesin şansı olmaya devam edeceğiz" dedi.
Bir kısmıyla yatırım yapacak
Çekini teslim alan talihli, kazandığı ikramiyenin bir kısmıyla yatırım yapacağını belirterek şunları söyledi: "Bir süredir şans oyunları oynamaya devam ediyordum. Sayısal Loto'yu genelde 4 kolon oynuyorum, 2 kolonu kendim oynarken, 2 kolonu da terminale oynatıyorum, büyük ikramiyenin terminalden oynanan kupona çıktığını öğrendim. Çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz kontrol ettim ve ikramiyeyi kazandığımı öğrenmemin ardından birkaç gün bekledim, 100 bin TL üzeri ikramiyenin bankalar aracılığıyla teslim edildiği bilgisini aldıktan sonra banka ile iletişime geçtim, büyük ikramiyeyi kazandığım için çok mutluyum."
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