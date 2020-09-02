Korona yasaklarında zorla kürtaj
|02 Eylül 2020 08:38
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İstanbul'da, 31 yaşındaki G.K., sosyal medyada 27 yaşındaki K.B., ile tanıştı. Çift, uzun süre birliktelik yaşadı. İddiaya göre, genç kadın alkollüyken kendisinden faydalanan erkek arkadaşından ayrıldı. K.B., yaşadığı travmadan birkaç ay sonra hamile olduğunu öğrendi. İradesi dışında kendisinden faydalanan G.K. ile iletişime geçse de genç adam, bebeği kesin bir dille inkar etti. Bebeği istemeyen baba adayı G.K., ertesi gün K.B.'yi kaldığı evden zorla alarak şehir değiştirmenin yasak olduğu bir dönemde sahte belge ile şehir dışındaki hastaneye götürdü.
Genç kadın, doktorun kendisine bebeği doğurmasını, aldırılamayacağını ve masada kalma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemesi üzerine bebeğini doğurma kararı aldı. Bu kararı G.K. ile paylaştı, fakat sinkaflı küfürler, hakaret ve tehdit ile karşılaştı. Yaşanan tüm olayların ardından G.K., kürtaj yapan bir doktor bulduğunu, bebeği aldırılabileceklerini söyledi. K.B., karşılaştığı tüm hakaret ve tehditlere rağmen bebeği aldırmak istemediğini dile getirse de genç adamın kurduğu tuzak işe yaradı. Çünkü genç kadına muayene sırasında sakinleştirici bir ilaç verilmişti.
KASTEN ÖLDÜRME
Kendisine verilen ilacın düşük yapılması için verilen bir ilaç olduğunu anlayan genç kadın, çektiği sancılar sonrası bebeğini kaybetti. Erkek arkadaşından şikayetçi olan genç kadın, bebeğinin sağlıklı bir büyüme evresinde olduğunu gösterir belgeleri savcılığa sundu. Savcılıkça, genç adam hakkında "Kasten öldürme" suçundan soruşturma başlatıldı.
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