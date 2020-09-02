1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dijital teröristlere yüz yüze operasyon

Aralarında Ombudsmanlık Kurumu'nun da bulunduğu 411 kamu kurumunun internet sitesini çökerterek terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan gruba operasyon düzenlendi. 17 ilde 21 gözaltı kararı verildi.
 02 Eylül 2020 08:44
Yazdır
Dijital teröristlere yüz yüze operasyon

Aralarında Ombudsmanlık Kurumu'nun da bulunduğu 411 kamu kurumunun internet sitesini çökerterek terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan gruba operasyon düzenlendi. 17 ilde 21 gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına göre, terör örgütü sempatizanı birçok siber terörist bugüne kadar Ombudsmanlık Kurumu olmak üzere toplam 411 kamu kurum ve kuruluşu ile 14 bin 271 tüzel kişiliğe ait internet sitesini hackleyerek PKK propagandası yaptı. Özellikle devlet kurumlarına ait internet sitelerine saldıran dijital teröristler, son olarak kurdukları Mezopotamia Hackers isimli bir oluşumla bir araya geldi. Yapılan istihbari çalışmalarla hackerların imza olarak kullandıkları nicknameleri ve yaptıkları hackleme ve sistemlere sızma eylemlerine ilişkin deliller ve telefonlarına sms gönderilen vatandaşların ifadeleri, siber-terör uzmanlarınca toplanarak, soruşturma dosyasına eklendi.

GÖZALTI TALİMATI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda tespit edilen 21 isim için gözaltı kararı verdi. Polis ekipleri 17 ilde operasyon yaptı. Toplamda 14 kişi gözaltına alındı. Firari durumundaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adana'da 10 yaşındaki çocuğu sopayla döven kişi gözaltına alındı
02 Eylül 2020 10:16		 Ankara'da yangından dolayı 2 köy boşaltıldı
02 Eylül 2020 10:10
Düğün hazırlığı yapan çifti trafik kazası ayırdı
02 Eylül 2020 09:45		 Gaspçılar, polisi ve güvenlik görevlisini bıçakladı
02 Eylül 2020 07:55
Tuz Gölü, Karadeniz gazına hazırlanıyor
02 Eylül 2020 07:30		 PTT logolu otomobil ile kaçak alkol taşırken yakalandılar
01 Eylül 2020 21:00
Barış Atay'ın darp edilmesiyle ilgili bir şüpheli yakalandı
01 Eylül 2020 19:47		 Savcılık, kavga eden polis ve bekçiye yaralamadan soruşturma açtı
01 Eylül 2020 18:37
Iğdır'da beşinci kattan düşen kadın öldü
01 Eylül 2020 18:14		 Adana'da hastane bahçesinde silahlı saldırı: 2 yaralı
01 Eylül 2020 17:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:16 - Adana'da 10 yaşındaki çocuğu sopayla döven kişi gözaltına alındı10:14 - Parasını ödediği cipin ÖTV farkını istediler10:10 - Ankara'da yangından dolayı 2 köy boşaltıldı10:06 - Borsa güne yatay başladı10:01 - Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı09:58 - Polis maske ve trafik denetimi yaptı, maskeli sürücü bulamadı
09:52 - Milli Görüş'ün önemli ismi Prof. Dr. Arif Ersoy hayatını kaybetti09:45 - Düğün hazırlığı yapan çifti trafik kazası ayırdı09:33 - Güne başlarken döviz fiyatları09:33 - Ateş Kara: Kısıtlamalar geri dönebilir09:32 - HSK'den 'yargı alanı değişikliği' kararı09:18 - Çanakkale'de bir mahalle ve sokak karantinaya alındı
09:11 - 3 terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu09:09 - Bakan Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplanacak09:00 - Çoklu Baro yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı08:44 - Dijital teröristlere yüz yüze operasyon08:38 - Korona yasaklarında zorla kürtaj
08:36 - 32 milyon liralık çek sahibini buldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ceza olarak koronalı cenaze yıkatılan imam koronadan öldü
Bir ilde daha 'kamuda esnek çalışma' esasına geçildi
Ünlü oyuncu koronadan değil korkusundan öldü
MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Merkez Bankası başkan yardımcılığına yeniden atandı
Erdoğan araya girdi, THY ve Hava - İş yeni maaşta anlaştı
Ateş Kara: Kısıtlamalar geri dönebilir
Sağlık Bakanlığı grip aşısı yaptırması gerekenleri açıkladı
PMYO alımları Eylül ayında gerçekleştirilecek
Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eran zahavi 1
94.gazi koşusu 1
the land of legends hazırlık turnuvası 1
masterchef berk 1
batıl inanç 1
somer şef'in çin tuzunu övmesi 2
ruj 1
tebdili kıyafetle denetim yapmak 2
devletin zirvesi anırkabir'de 1
covid 19 tedbirleri 2
SON İLANLAR
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Zonguldak Gülüç Belediyesi 6 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Aybel 2 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 3 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 5 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam