Bakan Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde Korona virüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak. Bakan Koca kritik toplantı sonrası saat 19.00'da basın açıklaması yapacak. Koca Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunacak
|02 Eylül 2020 09:09
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde Korona virüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak. Bakan Koca kritik toplantı sonrası saat 19.00'da basın açıklaması yapacak. Koca Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunacak.
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