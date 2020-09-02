Ateş Kara: Kısıtlamalar geri dönebilir
|02 Eylül 2020 09:33
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, katıldığı bir programda koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kara, artan vaka sayılarının "endişe verici" olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde kısıtlamalar geri dönebilir. Böyle giderse tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayacağız" dedi.
'TEDAVİ EDECEK SAĞLIK ÇALIŞANI BULAMAYACAĞIZ'
Vaka sayısının giderek arttığını ve bu durumun tehlikeli olduğunu belirten Kara, koronavirüs sebebiyle sağlık çalışanlarının da hayatını kaybettiğini ve gidişatı iyi olmadığını ifade etti.
Kara, ''Canımız yanıyor, hasta sayısı gittikçe artıyor. Böyle giderse tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayacağız" dedi.
'AŞI 2021'İN BAHAR AYINI BULABİLİR'
Virüsü atlatanların da tekrar hastalığa yakalanma ihtimali olduğunu açıklayan Kara, önlemlerin herkes için geçerli olduğunu söyledi. Önümüzdeki zamanlarda, kısıtlamaların geri gelebilme ihtimali olduğunu belirten Kara, aşıyla ilgili açıklamalarda da bulunarak çalışmalarının hızla sürdüğünü ama uygulamanın 2021 yılının bahar ayını bulabileceğini ifade etti.
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