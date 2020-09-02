1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ateş Kara: Kısıtlamalar geri dönebilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kara, "Önümüzdeki dönemde kısıtlamalar geri dönebilir. Böyle giderse tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayacağız" dedi.
 02 Eylül 2020 09:33
Yazdır
Ateş Kara: Kısıtlamalar geri dönebilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, katıldığı bir programda koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kara, artan vaka sayılarının "endişe verici" olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde kısıtlamalar geri dönebilir. Böyle giderse tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayacağız" dedi.

'TEDAVİ EDECEK SAĞLIK ÇALIŞANI BULAMAYACAĞIZ'

Vaka sayısının giderek arttığını ve bu durumun tehlikeli olduğunu belirten Kara, koronavirüs sebebiyle sağlık çalışanlarının da hayatını kaybettiğini ve gidişatı iyi olmadığını ifade etti.

Kara, ''Canımız yanıyor, hasta sayısı gittikçe artıyor. Böyle giderse tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayacağız" dedi.

'AŞI 2021'İN BAHAR AYINI BULABİLİR'

Virüsü atlatanların da tekrar hastalığa yakalanma ihtimali olduğunu açıklayan Kara, önlemlerin herkes için geçerli olduğunu söyledi. Önümüzdeki zamanlarda, kısıtlamaların geri gelebilme ihtimali olduğunu belirten Kara, aşıyla ilgili açıklamalarda da bulunarak çalışmalarının hızla sürdüğünü ama uygulamanın 2021 yılının bahar ayını bulabileceğini ifade etti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İlaç saklama kaplarında korkutan tehlike
31 Ağustos 2020 20:25		 Karaciğer hastalıklarının tanısında 'fibroscan' dönemi
30 Ağustos 2020 21:07
Şoförler pozitif çıktı, bakanlıkta kırmızı alarm
27 Ağustos 2020 09:53		 Bakterilerin 'ölüm çığlığı' diğer bakterileri uyarıyor
24 Ağustos 2020 21:54
Araştırma: Hava kirliliği çocuklarda astım riskini artırıyor
22 Ağustos 2020 15:51		 Böbrek yetmezliği Kovid-19'un seyrini ağırlaştırıyor
20 Ağustos 2020 21:49
Alpay Azap: Kontrolsüz şekilde yayılma başladı
18 Ağustos 2020 11:44		 Berber ve kuaförde dezenfekte edilmeyen malzemeyi kesinlikle kullanmayın!
18 Ağustos 2020 09:20
Koronavirüse yakalanan TRT sanatçısı vefat etti
17 Ağustos 2020 15:09		 Valilik uyardı: Sevgili Ankaralılar tehlike hala geçmiş değil!
17 Ağustos 2020 12:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:16 - Adana'da 10 yaşındaki çocuğu sopayla döven kişi gözaltına alındı10:14 - Parasını ödediği cipin ÖTV farkını istediler10:10 - Ankara'da yangından dolayı 2 köy boşaltıldı10:06 - Borsa güne yatay başladı10:01 - Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı09:58 - Polis maske ve trafik denetimi yaptı, maskeli sürücü bulamadı
09:52 - Milli Görüş'ün önemli ismi Prof. Dr. Arif Ersoy hayatını kaybetti09:45 - Düğün hazırlığı yapan çifti trafik kazası ayırdı09:33 - Güne başlarken döviz fiyatları09:33 - Ateş Kara: Kısıtlamalar geri dönebilir09:32 - HSK'den 'yargı alanı değişikliği' kararı09:18 - Çanakkale'de bir mahalle ve sokak karantinaya alındı
09:11 - 3 terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu09:09 - Bakan Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplanacak09:00 - Çoklu Baro yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı08:44 - Dijital teröristlere yüz yüze operasyon08:38 - Korona yasaklarında zorla kürtaj
08:36 - 32 milyon liralık çek sahibini buldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ceza olarak koronalı cenaze yıkatılan imam koronadan öldü
Bir ilde daha 'kamuda esnek çalışma' esasına geçildi
Ünlü oyuncu koronadan değil korkusundan öldü
MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Merkez Bankası başkan yardımcılığına yeniden atandı
Erdoğan araya girdi, THY ve Hava - İş yeni maaşta anlaştı
Ateş Kara: Kısıtlamalar geri dönebilir
Sağlık Bakanlığı grip aşısı yaptırması gerekenleri açıkladı
PMYO alımları Eylül ayında gerçekleştirilecek
Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tövbeler olsun 2
kamuda esnek çalışma genelgesinin valilere bırakılması 2
tırnak kırılması 1
somer şef'in çin tuzunu övmesi 2
trol 1
mansur yavaş'tan aşure isteyen hemşirenin tehdit edilmesi 2
eğitimin asıl yükü öğretmen maaşları 5
Hastaneler tıklım tıklım 4
mame thiam 1
formula 1 istanbul grand prix'inin seyircili olması 1
SON İLANLAR
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Zonguldak Gülüç Belediyesi 6 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Aybel 2 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 3 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 5 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam