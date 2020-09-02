Düğün hazırlığı yapan çifti trafik kazası ayırdı
|02 Eylül 2020 09:45
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Bursa'da meydana gelen trafik kazasında çarşı ve mahalle bekçisi yaşamını yitirdi, aralarında nişanlısının da bulunduğu 3 kişi yaralandı.
İzmir yolu Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Göçmen Konutları mevkisinde kent merkezi yönüne seyreden Mutlu Varol (32) idaresindeki 16 LTN 23 plakalı hafif ticari araç, N.E'nin (40) kullandığı 35 NNV 50 plakalı tıra arkadan çarptı.
Bir süre tırın arkasında sürüklenen hafif ticari aracın sürücüsü Varol ile nişanlısı Seren Taşdemir (25), Gaye (22) ve Bircan Taşdemir (42), bulundukları yerde sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Mutlu Varol'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan Seren ve Gaye Taşdemir, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Bircan Taşdemir ise Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu, tır sürücüsü N.E'nin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çarşı ve mahalle bekçisi olan Mutlu Varol ile Seren Taşdemir'in nişanlı olduğu, birkaç gün önce Aydın'da kına eğlencesi yaptıkları ve 2 gün sonra Bursa'da gerçekleştirilecek düğünlerine hazırlandıkları öğrenildi.
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