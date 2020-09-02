Düğün hazırlığı yapan çifti trafik kazası ayırdı

DİKKAT ÇEKMEK İÇİN İŞ YERİNE 'BENDE KORONAVİRÜS VAR' DİYE PANKART ASTI Kahramanmaraş'ta oto elektrik ustası Adem Gönen (39) sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için iş yerine 'Bende koronavirüs var. Sende de var o yüzden 2 metre uzakta dur' yazılı pankart astı. Gönen, "Müşterilerimiz dikkat etsin diye böyle yaptım. Birbirimizden uzak duralım sağlığımızı koruyalım" dedi.