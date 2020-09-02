Milli Görüş'ün önemli ismi Prof. Dr. Arif Ersoy hayatını kaybetti

Prof. Dr. Arif Ersoy, Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede kalp yetmezliği nedeniyle 72 yaşında yaşamını yitirdi. Arif Ersoy'un cenazesi bugün Çorum'da defnedilecek.

Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile çalışmalar yürüten Ersoy, Mayıs 1999 ve Haziran 2002 tarihleri arasında da Avrupa Konseyi Mahalli İdareler Meclisi Üyeliği de yapmıştı.

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Arif Ersoy'un vefat haberi sonrası birçok önemli isim sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Twitter'dan "İnna lillahi ve inna ileyhi raciün. Değerli büyüğümüz, Milli Görüş'ün emektarlarından Prof. Dr. Arif Ersoy Hocamız Hakk'a yürüdü. Rabbim mekanını cennet eylesin, geride kalanlara sabır versin." mesajını paylaştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Twitter'dan "ESAM'da bir dönem birlikte çalıştığımız, eski Çorum Belediye Başkanı, İslam ekonomisi üzerine kıymetli çalışmalar yapan hocamız, Prof. Dr. Arif Ersoy dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Cenab-ı Hak rahmet eylesin; yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ise "Milli Görüş hareketinin duayenlerinden, Çorum eski Belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy hocamızın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadeleri kullandı.

PROF. DR. ARİF ERSOY KİMDİR?

Arif Ersoy,1948 yılında Çorum'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü'nden 1973 yılında mezun oldu. Aynı zamanda Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nü de bitirdi. Cambridge'de İngilizce dil öğrenim kurslarına katıldı ve Cambridge First Certificate in English belgesini 1975 yılında aldı. İngiltere'nin Leeds Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisadi Kalkınma dalında master derecesini 1976'da yaptı. Ege Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Doktora Derecesini 1979 yılında tamamladı. 1982 yılında kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü'ne Yardımcı Doçent olarak 1982'de tayin edildi. Aynı Fakültede 1986'da İktisat Doçenti ve 1992 yılında da iktisat profesörü oldu.

1977 ve 1979 yılları arasında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi, yine aynı üniversite de 1979 ve 1982 yılları arasında İktisat Doktoru görevlerinde bulundu. 1982 ve 1986 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünde Yardımcı Doçent, 1982 ve 1983 yılları arasında yine İktisat Bölümü Başkan Yardımcılığı, 1986 ve 1992 yılları arasında İktisat Doçenti, 1992 ve 1994 yılları arasında da yine aynı kurumda İktisat Profesörü görevlerinde bulundu. 1990 yılında Çin Halk Cumhuriyeti başkenti Pekin'deki Renmin Üniversitesi'nde dokuz ay misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2 Mart 2012- Aralık 2014 tarihinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü Başkanlığı yaptı.

Ersoy, 24 Eylül 2015 tarihinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünde iktisat Profesörü olarak göreve başladı. Aynı fakültede İktisat Bölümü Başkanlığı ve Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

İngilizce, Arapça ve Almanca bilen Prof. Dr. Arif Ersoy, 15 Nisan 2016 tarihi itibariyle Rektör Yardımcısı olarak görevlendirildi. Prof. Ersoy'un iktisadi düşünceler, iktisadi teoriler ve iktisat tarihi hakkında yayınlanmış çok sayıda kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Çalışmaların bir kısmı İngilizce, Arapça ve Çince olmak üzere birçok dile çevrildi.