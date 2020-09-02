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Ayvacık Belediyesi tekniker ilanını iptal etmeli

Çanakkale Ayvacık Belediyesi 1 kişilik tekniker alımında sadece Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü programı önlisans mezunlarına başvuru hakkı tanıyarak, yanlış bir işlem yapmış olup bu ilan iptal edilmelidir.
 02 Eylül 2020 10:58
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Ayvacık Belediyesi tekniker ilanını iptal etmeli

Çanakkale Ayvacık Belediyesi geçen ay içinde yayımladığı ilanda, bir kişilik Tekniker pozisyonu ilanı için " Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü programı önlisans mezunu olmak" şartı koydu.

Ancak, KPSS kılavuzlarına göre, şu bölümler birbiriyle denktir.
1133 - Çevre
1135 - Çevre Koruma
6134 - Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü
8593 - Çevre Sağlığı
9014 - Çevre Koruma ve Kontrol

Dolaysıyla başvuru süresi bitmiş olsa dahi, Çanakkale Ayvacık Belediyesi'nin bu ilanı iptal etmesi ve mevzuata uygun yeni ilana çıkması gerekmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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