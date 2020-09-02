Ayvacık Belediyesi tekniker ilanını iptal etmeli

Çanakkale Ayvacık Belediyesi geçen ay içinde yayımladığı ilanda, bir kişilik Tekniker pozisyonu ilanı için " Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü programı önlisans mezunu olmak" şartı koydu.

Ancak, KPSS kılavuzlarına göre, şu bölümler birbiriyle denktir.

1133 - Çevre

1135 - Çevre Koruma

6134 - Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü

8593 - Çevre Sağlığı

9014 - Çevre Koruma ve Kontrol

Dolaysıyla başvuru süresi bitmiş olsa dahi, Çanakkale Ayvacık Belediyesi'nin bu ilanı iptal etmesi ve mevzuata uygun yeni ilana çıkması gerekmektedir.