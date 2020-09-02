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Polis maske ve trafik denetimi yaptı, maskeli sürücü bulamadı

Antalya'da polis maske ve trafik denetimi yaptı, maskeli sürücü bulamadı
 02 Eylül 2020 09:58
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Polis maske ve trafik denetimi yaptı, maskeli sürücü bulamadı

Antalya'da gece saatlerinde asayiş ve trafik ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında sürücülere maske ve trafik denetimi yaptı. Sürücülerin çoğunluğunun maske takmadığı gözlendi. Polis, sürücüleri tek tek uyardı.

Antalya'nın en işlek caddesi olan Yüzüncüyıl'daki denetime trafik polisleri Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra bekçiler de katıldı.Gece saatlerinde trafik polisleri cadde üzerinde güvenli ve kademeli şekilde yol üzerinde ki şeritlere dubalar yerleştirdi. Trafik akışını kontrollü sağlayan ekipler sürücüleri tek tek durdurdu. Önce maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde uyarılarda bulunan ekipler daha sonrasında sürücülerden ehliyet ve ruhsat isteyerek GBT sorgusu gerçekleştirdi.

Yapılan denetimde trafik kural ihlalleri de göz önüne alınarak denetime devam eden ekipler şüphelendikleri sürücülere ise alkolmetreyle alkol ölçümü yaptı .Ekipler sürücüleri en çok maske konusunda uyardı.

Maske uyarısı yapıldıktan sonra maskesini takan sürücülerden Onur Uğur, "Toplum için çok güzel bir şey hoşuma gitti.Yapılması gereken uygulama emniyet kemeri kimlik ve maske uyarıları hepimiz için önemli" dedi.

Aynı araç içerisinde bulunan Ceyhun Uğur ise "Toplumsal bir şey küresel bir sorun zaten herkesin maske takması gerekiyor. Ciddiye alınması gerekiyor" diye konuştu.

Öte yandan gece saatleri boyunca denetim sürdüğü belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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