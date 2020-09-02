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Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, 100 Kaymakam adayı alımı için başvuru kılavuzunu yayımladı. Başvurular 9 Eylül'de sona erecek.
 02 Eylül 2020 10:01
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Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, 100 Kaymakam adayı alımı için başvuru kılavuzunu yayımladı. Başvurular 9 Eylül'de sona erecek.

2020-Kaymakamlık Başvurularının Alınması

2020-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık), 18 Ekim 2020 tarihinde Ankara'da uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 02 - 09 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-Kaymakamlık kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Başvuru Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri Listesi
Memurlar.Net
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