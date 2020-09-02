1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 artışla 1.086,09 puandan başladı.
 02 Eylül 2020 10:06
Yazdır
Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 0,90 puan ve yüzde 0,08 değer kazanarak 1.086,09 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,10 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,32 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,90 ile metal ana sanayi oldu.

Dün banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla yüzde 0,61 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.085,19 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap Raporu ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Fed'in geçen hafta açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrasında konuyla ilgili Fed üyelerinin konuşmalarının da öneminin arttığına işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Güne başlarken döviz fiyatları
02 Eylül 2020 09:33		 Altın artık kısa vadede de kazandırıyor
01 Eylül 2020 23:34
Altın yatırımcılarına 'yastık altı' tavsiyesi
01 Eylül 2020 22:25		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
01 Eylül 2020 18:18
Gün sonu döviz fiyatları
01 Eylül 2020 17:18		 Altının kilogramı 470 bin 500 liraya yükseldi
01 Eylül 2020 16:42
Çeyrek altın ne kadar oldu?
01 Eylül 2020 12:46		 Borsa günü düşüşle tamamladı
31 Ağustos 2020 18:25
Çeyrek altın yeniden 755 TL'ye yükseldi
31 Ağustos 2020 17:30		 Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
31 Ağustos 2020 17:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:16 - Adana'da 10 yaşındaki çocuğu sopayla döven kişi gözaltına alındı10:14 - Parasını ödediği cipin ÖTV farkını istediler10:10 - Ankara'da yangından dolayı 2 köy boşaltıldı10:06 - Borsa güne yatay başladı10:01 - Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı09:58 - Polis maske ve trafik denetimi yaptı, maskeli sürücü bulamadı
09:52 - Milli Görüş'ün önemli ismi Prof. Dr. Arif Ersoy hayatını kaybetti09:45 - Düğün hazırlığı yapan çifti trafik kazası ayırdı09:33 - Güne başlarken döviz fiyatları09:33 - Ateş Kara: Kısıtlamalar geri dönebilir09:32 - HSK'den 'yargı alanı değişikliği' kararı09:18 - Çanakkale'de bir mahalle ve sokak karantinaya alındı
09:11 - 3 terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu09:09 - Bakan Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplanacak09:00 - Çoklu Baro yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı08:44 - Dijital teröristlere yüz yüze operasyon08:38 - Korona yasaklarında zorla kürtaj
08:36 - 32 milyon liralık çek sahibini buldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ceza olarak koronalı cenaze yıkatılan imam koronadan öldü
Bir ilde daha 'kamuda esnek çalışma' esasına geçildi
Ünlü oyuncu koronadan değil korkusundan öldü
MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Merkez Bankası başkan yardımcılığına yeniden atandı
Erdoğan araya girdi, THY ve Hava - İş yeni maaşta anlaştı
Ateş Kara: Kısıtlamalar geri dönebilir
Sağlık Bakanlığı grip aşısı yaptırması gerekenleri açıkladı
PMYO alımları Eylül ayında gerçekleştirilecek
Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
puanlama sistemi 4
eran zahavi 1
tırnak kırılması 1
musa orhan 3
tebdili kıyafetle denetim yapmak 2
otomotivde yapılan gece yarısı ötv zammı 1
kara kedi 1
covid 19 tedbirleri 2
formula 1 istanbul grand prix'inin seyircili olması 1
ali babacan'ın hastaneye yatırılması 2
SON İLANLAR
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Zonguldak Gülüç Belediyesi 6 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Aybel 2 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 3 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 5 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam