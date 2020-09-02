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Ankara'da yangından dolayı 2 köy boşaltıldı

Beyalan Mahallesi Muhtarı Necmeddin Günay: Orman Genel Müdürlüğü yangını söndürmek için çok uğraştı. Gündüz en az 5 helikopter ve 2 uçak söndürme çalışmalarına katıldı. Köylünün ve ekiplerin gücüyle söndürme çalışması sürüyor. Nallıhan Kaymakamlığı tarafından Nallıgölcük ve Beyalan köylerimiz boşaltıldı
 02 Eylül 2020 10:10
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek veriyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bölgede bulunan Nallıgölcük ve Beyalan mahalleleri boşaltılırken, Belenören ve Sarıkaya mahallelerinin de boşaltılması için çalışmalar başlatıldı.

- "Ciğerimiz yanıyor, çabuk sönmesini temenni ediyoruz"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Beyalan Mahallesi Muhtarı Necmeddin Günay, 2 gün önce çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü söyledi.

Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yangına anında müdahale etmek için bölgeye ekip sevk ettiğini belirten Günay, yetkililerin kendisini arayıp durum hakkında bilgi aldığını ifade etti.

Yangını söndürmek için adeta seferberlik ilan edildiğine dikkati çeken Günay, şunları kaydetti:

"Herkesten Allah razı olsun. Orman Genel Müdürlüğü yangını söndürmek için çok uğraştı. Gündüz en az 5 helikopter ve 2 uçak söndürme çalışmalarına katıldı. Köylünün ve ekiplerin gücüyle söndürme çalışması sürüyor. Şu anda elektrik yok. Yangın devam ediyor. Ciğerimiz yanıyor, çabuk sönmesini temenni ediyoruz. Ankara Vlisi geldi yerinde incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli beni iki defa aradı bilgi aldı. Biz de burda olan durum hakkında bilgi verdik. Oraya ilettik. Herkese teşekkür ederim."

"Ne itfaiye çıkabiliyor ne hortum ulaşıyor"

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nallıhan ilçesindeki orman yangını bölgesinde incelemeler yaptı.

Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının koordinasyon merkezini ziyaret eden ve bölgede incelemelerde bulunan Yavaş, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "40'ın üzerinde tanker ve iş makinelerimizle çalışıyoruz ama coğrafya biraz rahat çalışmamıza uygun değil. Biraz havadan takviye gerekiyor. Göllerden gelecek su lazım. Çünkü ne itfaiye çıkabiliyor ne hortum ulaşıyor. Bakalım üç gündür devam ediyor, inşallah bugün bitiririz." diye konuştu.

Yavaş, açıklamasının ardından Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyon merkezini de ziyaret ederek, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile bilgi alışverişinde bulundu.

Bakan 'Nallıhan'daki yangının kontrol altına alındığını' açıkladı
Anadolu Ajansı
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