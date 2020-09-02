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Adana'da 10 yaşındaki çocuğu sopayla döven kişi gözaltına alındı
Adana'nın Seyhan ilçesinde, apartmanın bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen çocuğu sopayla döverek yaralayan kişi gözaltına alındı.
|02 Eylül 2020 10:16
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İddiaya göre, 10 yaşındaki M.A, Mustafa Kemal Bulvarı'nda bir apartmanın bahçesindeki çeşmeden su içmek istedi. Çocuğun bahçeye girmesine sinirlenen apartman sakinlerinden T.Y, elindeki sopayla vurduğu M.A'yı yaraladı.
Olayı gören diğer apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
M.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, T.Y'yi gözaltına aldı.
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