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Ağustos ayının zam şampiyonu patlıcan

İTO verilerine göre, İstanbul'da ağustos ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatı en fazla artan ürün yüzde 22,44 artışla patlıcan olurken, fiyatı en fazla azalan ürün yüzde 24 düşüş gösteren erik oldu- Ağustos ayında İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 90'nın perakende fiyatı artarken, 23 ürünün fiyatı düştü, 129 ürünün fiyatı ise değişmedi
 02 Eylül 2020 10:18
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Ağustos ayının zam şampiyonu patlıcan

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da ağustos ayında perakende fiyatı en fazla artan ürün yüzde 22,44 artışla patlıcan olurken, yüzde 24 düşüş gösteren erik, fiyatı en fazla düşen ürün oldu.

İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 90'nın perakende fiyatı artarken, 23 ürünün fiyatı düştü, 129 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ağustos ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyve alt grubunda yer alan patlıcan yüzde 22,44 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

- Ağustos ayında Fuel Oil perakende fiyatı yüzde 7,86 arttı

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; aynı grupta yüzde 19,17 ile limon, yüzde 15,47 ile kıvırcık salata, yüzde 11,87 ile kabak, yüzde 10,15 ile salatalık, Ulaştırma ve Haberleşme grubundan yüzde 7,86 ile Fuel Oil ve Gıda Harcamaları grubundan yüzde 6,89 ile tuzlu fıstık olarak şekillendi.

2020 Ağustos ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan erik yüzde 24 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubunda yüzde 16,06 ile şehirler arası otobüs bilet ücreti, Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan yüzde 11,57 ile yaş üzüm, yüzde 9 ile armut, yüzde 7,22 ile patates ve yüzde 7,04 ile bamya olarak sıralandı.

2020 agustos ayında fiyatı en fazla artan ve azalan urunlere iliskin tablolar şöyle:

Mevsimsel Tarım ÜrünleriAylık Artış(Yüzde)
Patlıcan22,44
Limon19,17
Kabak11,87
Salatalık10,15
Mevsim Dışı Tarım Ürünleri
Kıvırcık Salata15,47
İşlenmiş Tarım - Sınai ve Diğer Ürünler
Fuel Oil7,86
Tuzlu Fıstık6,89
Havlu6,16
Yatak5,26
Benzin4,87
Pijama-Erkek4,41
En Fazla Azalış Gösteren Ürünler
Mevsimsel Tarım Ürünleri
Erik-24,00
Yaş Üzüm-11,57
Armut-9,00
Patates-7,22
Bamya-7,04
Domates-6,99
Kavun-6,12
Sivri Biber-5,43
Taze Fasulye-5,23
İşlenmiş Tarım - Sınai ve Diğer Ürünler
Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti-16,06
Anadolu Ajansı
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