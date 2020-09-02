Sözlü sınavda, il dışından gelen adaylara sıfır puan vermek, vicdansızlıktır!
|02 Eylül 2020 14:05
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Denizli Bekilli Belediyesi 8 Haziran 2020 tarihinde yayımladığı ilanla, Bilgisayar işletmeni, VHKİ, Memur, tekniker ve Zabıta memuru kadro unvanlarından toplam 8 memur alacağını duyurdu.
Mevzuata göre, her bir kadro için, başvuranlar arasında en yüksek KPSS puanına sahip 5 katı aday, sözlü sınava alınacaktı. Sözlü sınava, 40 aday çağrıldı.
İŞTE SÖZLÜ SINAVDAKİ SONUÇLAR
Bilgisayar İşletmenliğinde sıralamaya giren hiçbir aday sınava katılmamıştır.
VHKİ unvanında sözlü sınava katılan tüm adaylara, sıfır ila 15 arasında puanlar verilerek başarısız sayılmıştır.
Memur unvanında sınava 5 aday çağrıldı. 3 aday sınava girmedi, 84 KPSS puanı olan diğer iki adaydan birisine ise sözlüde 15 puan verilmiş elenmiştir. Kalan son aday ise sözlüde 35 puan verilmiş ve kazanan olarak açıklanmıştır.
Harita teknikeri unvanında sözlü sınava alınan tüm adaylar 0 ila 15 puan arasında puanlar verilerek elenmiştir.
Harita teknikeri unvanında sözlü sınava 4 aday katılmış. 4 adayın üçüne sıfır puan verilmiştir. Bir adaya ise 15 puan verilmiştir. Tüm adaylar başarısız sayılmıştır.
Zabıta memuru alımında 4 aday sözlü sınava katılmış bir aday hariç adaylara sıfır ila 17,5 puan verilmiştir. Bekilli olduğu belirtilen adaya ise 30 puan verilmiş ve sadece bir aday kazandırılmıştır.
Önlisans mezunu Zabıta memuru alımında beş adaydan birisi sınava katılmamıştır. Diğer adaylara ise sözlüde 0 ila 12,5 puan arasında puan verilmiştir. Tüm adaylar başarısız sayılmıştır.
Bir kamu kurumunun sözlü sınav dahi olsa, yol parası vererek il dışından gelen adaylara, sıfır puan vermesi, kadroların boş bırakılması kelimenin tam anlamıyla kepazeliktir.
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