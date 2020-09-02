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Din Hizmetleri Uzmanlığı sözlü sınav sonuçları açıklandı

2019 Yılı Görevde Yükselme Sınavı (Din Hizmetleri Uzmanı) Sözlü Sonuç Duyurusu
 02 Eylül 2020 10:37
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Din Hizmetleri Uzmanlığı sözlü sınav sonuçları açıklandı

2019 Yılı Görevde Yükselme Sınavı (Din Hizmetleri Uzmanı) Sözlü Sonuç Duyurusu

2019 Yılı Görevde Yükselme Sınavı'nın sözlü aşamasında başarılı olan adaylar, sınav sonuçlarını kullanıcı hesapları ile Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresinden öğrenebileceklerdir.?

Sınav sonucuna göre söz konusu kadroya atanmaya hak kazanarak tercih yapacak adayların tercih işlemlerine ilişkin hususlar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığı tarafından daha sonra ilan edilecektir.
Memurlar.Net
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