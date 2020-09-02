Din Hizmetleri Uzmanlığı sözlü sınav sonuçları açıklandı
2019 Yılı Görevde Yükselme Sınavı (Din Hizmetleri Uzmanı) Sözlü Sonuç Duyurusu
|02 Eylül 2020 10:37
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2019 Yılı Görevde Yükselme Sınavı (Din Hizmetleri Uzmanı) Sözlü Sonuç Duyurusu
2019 Yılı Görevde Yükselme Sınavı'nın sözlü aşamasında başarılı olan adaylar, sınav sonuçlarını kullanıcı hesapları ile Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresinden öğrenebileceklerdir.?
Sınav sonucuna göre söz konusu kadroya atanmaya hak kazanarak tercih yapacak adayların tercih işlemlerine ilişkin hususlar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığı tarafından daha sonra ilan edilecektir.
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