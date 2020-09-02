KPSS Önlisans başvuruları için son gün
KPSS Önlisans başvuruları bugün 23,59 itibariyle sona erecek.
|02 Eylül 2020 10:38
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KPSS Önlisans başvuruları 21 Ağustos'ta alınmaya başlandı.
Başvurular bugün 23,59 itibariyle sona erecek.
Adaylar başvurularını https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilir.
KPSS Önlisans sınavı 25 Ekim 2020'de yapılacak. Sonuçlar da 26 Kasım 2020 tarihi itibariyle açıklanacak.
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