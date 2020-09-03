Kişiye özel ilana, beklenildiği gibi birer kişi başvurdu
|03 Eylül 2020 00:02
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Hatırlanacağı gibi, 27 Temmuz 2020 tarihli "Üniversitenin Teknisyen İçin İstediği Şart Oldukça Şaşırtıcı" başlıklı yazımızda, Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından 20 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de 1 Mühendis, 1 Teknisyen, 1 Büro Personeli olmak üzere toplam 3 (üç) sözleşmeli personel statüsünde kadro ilanının yayımlandığı, Mühendis pozisyonu hariç olmak üzere diğer iki alımda kişiye özel şekilde adayları tanımlayan sertifikalara yer verildiğini; örneğin Teknisyen pozisyonundaki alımda öğretim üyesi ilanlarında sıkça görmeye alıştığımız "Eğitimcinin Eğitimi Sertifikası"nın şart olarak koşulduğunu gündeme taşımıştık.
Yazının devamında ise kurumlar bu uygulamalardan vazgeçmedikçe biz de bu konunun her aşamasında takipçisi olmaktan usanmayacağımızı ve adaletsizliğe karşı susmayacağımızı "İLAN" ettiğimizi beyan etmiştik.
Bu amaç doğrultusunda, Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından ilan edilen yerleştirme sonuçlarına baktığımızda "personel alım ilanının" bir anlamda "malumun ilanı" olduğunu tekraren hep birlikte görmüş olduk. Aşağıdaki tablodan görülebileceği üzere birden fazla sertifika ile rekabetin sınırlandırdığı ilanlara üniversite tarafından yapılan duyuruya göre yalnızca birer kişi başvurabilmiş ve kazanan adayların puanları ve 65 ila 70 düzeyinde kalmıştır.
Geçerliliği ve güvenilirliği tartışmalı sertifikalar ile bazı kişilerin merkezi
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