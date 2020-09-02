Özgür Özel, korona testine karşı çıktı, resmi yazıyı yırttı
Adli yıl açılış töreni için düzenlenen toplantı öncesi toplantıya katılacak kişilerden koronavirüs testi yapılmaları istendi. Katılımcıların sağlığı düşünülerek yapılan bu uygulama, CHP'li Özgür Özel'i rahatsız etti. Kameralar karşısına geçen Özel'in yaptığı çıkışlara cevap Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan geldi. Muş, Özgür Özel'in çıkışına, "Resmi bir toplantı öncesi, katılacak herkesin sağlığı için test yapılmasından Kılıçdaroğlu niye gocunuyor? Özgür Özel'in şu çirkin üslubuna bakar mısınız? CHP Grup Başkanvekili misin? Yoksa Külhanbeyi misin?" sözleriyle yanıt verdi.
|02 Eylül 2020 11:00
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Adli yıl açılış töreni için düzenlenen toplantı öncesi toplantıya katılacak kişilerden koronavirüs testi yapılmaları istendi.
Katılımcıların sağlığı düşünülerek yapılan bu uygulama, CHP'li Özgür Özel'i rahatsız etti.
Kameralar karşısına geçen Özel'in yaptığı çıkışlara cevap Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan geldi. Muş, Özgür Özel'in çıkışına, "Resmi bir toplantı öncesi, katılacak herkesin sağlığı için test yapılmasından Kılıçdaroğlu niye gocunuyor? Özgür Özel'in şu çirkin üslubuna bakar mısınız? CHP Grup Başkanvekili misin? Yoksa Külhanbeyi misin?" sözleriyle yanıt verdi.
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