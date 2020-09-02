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Kızı dağa kaçırılan annenin feryadı: Kızımı HDP, PKK için büyütmedim

Sekiz yıl önce 13 yaşındayken PKK'lı teröristlerce kaçırılan Şerima'nın annesi Nazlı Sancar:- "Çocuklarımızı HDP, PKK için büyütmedik, vatanımıza, devletimize hayırlı bir evlat olsunlar diye doğurduk. Bizden ne istiyorlar, evlatlarımızı geri getirsinler"- "Kızım, gel devlet güçlerimize teslim ol. Artık sensiz yaşayamıyorum, dayanacak gücüm kalmadı. Sen okuyacaktın, savcı, hakim, doktor olacaktın. Senin yerin orası değil"
 02 Eylül 2020 11:05
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Kızı dağa kaçırılan annenin feryadı: Kızımı HDP, PKK için büyütmedim

- Van'da 8 yıl önce kızı PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan 5 çocuk annesi Nazlı Sancar, bir yandan acısını yaşarken bir yandan da kızından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi devam ederken aileler çocuklarına kavuşmanın umudunu yaşıyor.

Van'da yaşayan Nazlı Sancar'ın 5 çocuğundan biri olan Şerima Sancar, 8 yıl önce 13 yaşındayken PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldı.

Yıllardır kızının hasretini çeken anne Sancar, HDP'nin Diyarbakır'daki il binası önünde başlatılan oturma eylemine, 15 Ocak'ta katıldı.

Diyarbakır'da aylarca kızının yolunu gözledikten sonra yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evine dönen Sancar, salgının sona ermesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla tekrar Diyarbakır'daki "evlat nöbeti"ne katılacak.

Kızından geriye kalan fotoğraflara bakıp acısını hafifletmeye çalışan acılı anne, bir yandan gözyaşı dökerken bir yandan da kızının yolunu gözlüyor.

- Kızına "teslim ol" çağrısı yaptı

Anne Sancar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröristlerce zorla bir arabaya bindirilerek kaçırılan kızından haber alamadığını söyledi.

Sancar, "Kızım daha 13 yaşındayken HDP'li 5 kişi tarafından eli kolu bağlanarak bir araçla kaçırılıp terör örgütüne teslim edildi. Çocuk yaştaki bir insanın ne iradesi olur ki? 8 yıldır evlat hasreti çekiyorum. Her yerde kızımın eksikliğini hissediyorum. Bunca yıldır kızımın kıyafetlerine sarılarak uyuyorum. Evladıma bir an önce kavuşmayı bekliyorum." diye konuştu.

Kızına kavuşana kadar oturma eylemine devam edeceğini belirten anne Sancar, şöyle devam etti:

"Kar, kış, yağmur, çamur, hastalık demeden evlatlarımızı bekledik. Sonsuza kadar da bu mücadeleye devam edeceğiz. Allah devletimizden razı olsun, bizlere sahip çıkıyor. Bir yıldır orada çocuklarımızı bekliyoruz ama HDP'liler hiçbir zaman gelip derdimizi dinlemediler. Çocuklarımızı HDP'den, PKK'dan almadan oradan kalkmayacağız. Salgından dolayı ara verdik ama tekrar gideceğiz, düşmanın karşısında dimdik duracağız. HDP'den sadece evlatlarımızı istiyorum. Çocuklarımızı HDP, PKK için büyütmedik, vatanımıza, devletimize hayırlı bir evlat olsunlar diye doğurduk. Bizden ne istiyorlar, evlatlarımızı geri getirsinler."

Güvenlik güçlerine teslim olması için kızına çağrıda bulunan Sancar, "Kızım gel, devlet güçlerimize teslim ol. Artık sensiz yaşayamıyorum, dayanacak gücüm kalmadı. Sen okuyacaktın, savcı, hakim, doktor olacaktın. Senin yerin orası değil. Dağa kaçırılan tüm çocuklara çağrımdır, artık gelin ailelerinize kavuşun. Bu acı, bu gözyaşı artık bitsin. Bazı ailelerin çocukları teslim oldu, çok mutlu olduk. Herkes mutlu olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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