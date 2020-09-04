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Kişiye özel ilana, yargıdan yürütme durdurma kararı!

Mersin Üniversitesinin kişiye özel ilanına yargıdan yürütme durdurma kararı geldi!
 04 Eylül 2020 10:00
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Kişiye özel ilana, yargıdan yürütme durdurma kararı!

Mersin Üniversitesi tarafından 09 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Doçent kadrosuna başvuracak adaylarda; "Doçentliğini Biyosistem Mühendisliği alanında almış olmak. Data Mining ve Yapay Sinir Ağları konusunda çalışmalar yapmış olmak" şartı aranmıştır.

Makine Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı alan davacının söz konusu ilana yaptığı başvuru reddedilirken, ÜAK Bilim alanları listesine göre "Ziraat, Orman ve Su Ürünleri" temel alanında yer alan "Biyosistem Mühendisliği" bilim alanında doçent unvanı alan kişinin başvurusu kişiyi özel şarttan ötürü kabul edilmiştir.

Bu nedenle, başvurusu kabul edilmeyen "Makine Mühendisliği" alanında doçent unvanlı öğretim üyesi tarafından İdare Mahkemesi nezdinde dava açılmıştır.

İdare mahkemesi öncelikle, Mersin Üniversitesinin belirlediği Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinde doçent kadrosuna başvuracak adayların "İLGİLİ BİLİM ALANINDA" doçentlik unvanına haiz olmalarının şart olduğunu ifade etmiştir. Daha sonra ise, ilanda yer alan "Biyosistem Mühendisliği" alanının "Makine Mühendisliği Mekanik Anabilim Dalının" ilgili bilim alanında olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerektiğinden konu hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından cevap istenmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından mahkemeye verilen cevabi yazıda, "Biyosistem Mühendisliğinde verilen dersler ve içerikleri kazanılan yetkinlikler ve program çıktıları açısından Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalıyla eşdeğer olmadığı" bildirilmiştir.

Bu görüş sonrası, Mersin 2. İdare Mahkemesi tarafından ilgili mevzuata aykırı şekilde ilan edilen Doçent kadrosuna diğer adayın başvurusunun kabul edilmesine dair işlemin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI
Memurlar.Net - Özel

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