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Katar kraliyet ailesi Bodrum'da: 2 kamyon eşya, 500 valiz

Katar kraliyet ailesi, 2 kamyon eşya 500 valizle Bodrum'a geldi. Onlarca koruma yüzlerce personeli ile birlikte yüzen sarayına geçti.
 02 Eylül 2020 11:13
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Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin ailesi Bodrum'da demirli olan milyon dolarlık yat Katara'ya geldi. Milas-Bodrum havalimanına iniş yapan Katar kraliyet ailesinin özel Jumbo jetinden 2 kamyon eşya indirildi. Yaklaşık 500 bavul ve çok sayıda dalış tüpü kamyonlardan inmesi ise saatler sürdü.

Bodrum'a 3 gün önce demir atan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'in ailesine ait "Katara" isimli milyon dolarlık lüks yatın kim için geldiği belli oldu. Sabah saatlerinden itibaren lüks yatta hummalı bir çalışma başladı.

Gıda kamyonlarının biri gitti diğeri geldi. Gün boyu hazırlık yapan yat personeli, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin ailesi için hazırlandı.

ÜST DÜZEY ÖNLEM

Katar kraliyet ailesi için Milas - Bodrum havalimanında üst düzey önlem alındı. Kraliyet ailesine ait Jumbo jet ile gelen ailesi için havalimanından, Bodrum gemi yanaşma iskelesine kadar emniyet güçleri yol güzargahında üst düzey önlem aldı. Polis ekiplerinin eskortluğun da yata geçen Al-Thani ailesi için denizde de sahil güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği görüldü.

180 PERSONELİYLE GELDİ

Katar kraliyet ailesi yata geçtikten sonra Bodrum nakliyat tarafından 2 kamyon eşyada yata getirildi. Yaklaşık 2 saate özenle indirilen 500 valiz ve dalış tüpleri en çok dikkat çeken eşyalar oldu. Yüzen saraya tatil yapacak olan kraliyet ailesi için özel aşçılar, garsonlar, dalış eğitmenleri, çocukların dadıları, korumalar ve tekne personelleri ile birlikte toplam 180 kişinin geldiği tahmin ediliyor.

Kraliyet ailesinden olduğu öğrenilen kişinin Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin kardeşlerinden biri olduğu 5 çocuğu ve eşi ile Bodrum'un mavi sularında tatil yapacağı öğrenildi. Korumalarıyla gümrük sahasına giren Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin kardeşinin aracı kendi kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kraliyet ailesinin arkasından ise 8 koruma aracı, 9 vip minibüsde yata yanaştı. Yatın diyafonlarından hoş geldin sesleri yükselirken, sirenlerde hiç susmadı. Yata giren Al-Thani kardeşinin ilk işi ise bebeğini sevmek oldu. Uzun süre bebeği ile vakit geçiren Katar Emiri'nin kardeşi daha sonra yatın içerisine girerek televizyon izledi.

Katar kraliyet ailesine mensup ailenin Bodrum'da kaç gün kalacağı ise bilinmiyor.

İşte Katar kraliyet ailesinin Bodrum'a gelişinden yansıyanlar...

İhlas Haber Ajansı
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