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Sakarya'da 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sanık tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
 02 Eylül 2020 11:20
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Sakarya'da 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sanık tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine F.N'yi Kuzuluk Mahallesi'nde bir evde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.N, tutuklandı.

Öte yandan, Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca, dosyada gizlilik kararı bulunmasına rağmen mağdurun ifadelerinin yer aldığı bazı haber siteleri hakkında "soruşturmanın gizliliğinin ihlali" suçundan işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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