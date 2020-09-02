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Dolar zayıflıyor, ünlü yatırımcı Dolardan kaçıyor

Max Keiser'a göre ABD Doları o kadar zayıflıyor ki, Warren Buffett bile bu varlıktan ayrılıyor.
 02 Eylül 2020 11:20
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Dolar zayıflıyor, ünlü yatırımcı Dolardan kaçıyor

Son makro tahmininde, RT sunucusu ve analist; güvenli limanların fiat'tan ciddi şekilde daha iyi performans göstereceği konusunda uyardı. Buffett'ın ne olup biteceğini bildiğini ima etti.

RT sunucusu ve analist Keiser: Buffett ABD dolarından çıkıyor

Keiser Pazartesi günü Twitter'da "Buffett'ın altın yatırımıyla birlikte Japonya'ya taşınması, ABD dolarından önemli ölçüde çıktığını doğruluyor," diye yazdı.

Buffett "Japonya'ya taşınıyor" derken Keiser, Reuters raporuna göre Buffett'ın Japon varlıklarına geçişinden bahsediyordu. Ünlü milyarder, ülkenin en büyük beş ticaret platformunda %5 hisse alarak toplamda 6 milyar dolarlık yatırım yaptı.

Reuters'a göre Buffett şu ifadeleri kullandı:

"Beş büyük ticaret şirketinin dünya çapında birçok ortak girişimi var ve muhtemelen daha fazlasına sahip olacaklar. Gelecekte karşılıklı fayda fırsatları doğabileceğini umuyorum."

Duyuru, Federal Rezerv'in geçici bir önlem olarak enflasyonun %2'lik hedefin üzerine çıkmasına izin vereceğini onaylamasından günler sonra geldi - bu da dolar üzerinde ağır etkilere neden oldu.

Dalgalanmanın ardından ABD dolar endeksi (DXY) Pazartesi günü yeni diplere girmeye başladı ve son iki yılın en düşük seviyelerine indi. Temmuz ayının sonlarında, bu seviyeler ilk ortaya çıktığında, Bitcoin fiyatının 12.500 dolara yükseldiği görüldü.

Analistlere ve yatırımcılara göre DXY'de dibin görülmesinin yine benzer etkiler yaratacağına dair beklentiler devam ediyor.

Warren Buffett

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