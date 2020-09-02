Gram altın 466 lira seviyelerinde
|02 Eylül 2020 11:24
|Yazdır
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 465,7 liradan işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 467 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 465,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 763 lira, Cumhuriyet altını da 3.117 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.963 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, dolar endeksinin dün, son 2 yılın en düşüğüne gerilemesinin ardından bugün tepki alımlarıyla toparlanmasının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
Bugün Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap Raporu ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.944 doların destek, 2.000 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dolar zayıflıyor, ünlü yatırımcı Dolardan kaçıyor
02 Eylül 2020 11:20
|Borsa güne yatay başladı
02 Eylül 2020 10:06
|Güne başlarken döviz fiyatları
02 Eylül 2020 09:33
|Altın artık kısa vadede de kazandırıyor
01 Eylül 2020 23:34
|Altın yatırımcılarına 'yastık altı' tavsiyesi
01 Eylül 2020 22:25
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
01 Eylül 2020 18:18
|Gün sonu döviz fiyatları
01 Eylül 2020 17:18
|Altının kilogramı 470 bin 500 liraya yükseldi
01 Eylül 2020 16:42
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
01 Eylül 2020 12:46
|Borsa günü düşüşle tamamladı
31 Ağustos 2020 18:25