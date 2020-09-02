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Milletvekili Barış Atay'ı darp eden şüpheliler adliyede
Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye getirildi
|02 Eylül 2020 11:34
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun, Kadıköy'de 30 Ağustos akşamı darbedilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda dün gözaltına alınan 3 şüphelinin Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
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