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Hamimah Tuyan neden 'ertuğrul vurgusunu' yaptığını anlattı

Hamimah Tuyan: Mahkemedeki konuşmamda Ertuğrul vurgusunu özellikle yaptım çünkü Türk halkının şimdiye kadar bize gösterdiği desteklere bir teşekkür etmek istedim. Özellikle Ankara'da eşimin cenazesine katılanlara şükran borçluyum
 02 Eylül 2020 11:36
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Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen, 51 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı terör saldırısında şehit olan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan'ın Singapurlu eşi Hamimah Tuyan, saldırının faili terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezası almasının ardından, "Şimdiye kadar verdikleri destek için Türk halkına teşekkür ediyorum." dedi.

AA muhabirine konuşan Tuyan, terörist Tarrant'a verilen cezayı değerlendirdi, mahkeme sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Tuyan, teröriste verilen ömür boyu hapis cezasını yerinde bulduğunu dile getirerek "Hamdolsun Allah'a adalet yerini buldu. Bu neticeyi almak için uzun zamandır dua ediyorduk." şeklinde konuştu.

Verilen cezayla Yeni Zelanda'da tarih yazıldığını vurgulayan Tuyan, "Şartlı tahliye olmadan ömür boyu hapis cezası ülkede ilk defa birine verilmiş oldu. O terörist, işlediği suça karşılık bunu hak etmişti." ifadelerini kullandı.

Hamimah Tuyan, hiçbir cezanın şehit yakınları ve yaralıların acısını dindiremeyeceğinin altını çizdi ve bu tür acıların bir daha yaşanmaması için tüm dünyanın İslamofobiye karşı ortak hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

- "Ertuğrul Bey'in dizideki karakteri Zekeriya ile uyuşuyordu"

Geçen ay terörist Tarrant'ın ceza duruşmasında mahkeme salonunda yaptığı konuşmasında Tuyan, şehit eşinden bahsederken "O benim için bir Ertuğrul'du." demişti.

Tuyan, eşini Diriliş Ertuğrul dizisindeki Ertuğrul Bey karakterine benzetmesine ilişkin, "Ertuğrul Bey'in dizideki karakteri, gücü, vefası, samimiyeti ve inancı tamamen eşim Zekeriya ile uyuşuyordu. O zamanlar dizi yakın çevremizde popülerdi. Çocuklarım da babalarını Ertuğrul Bey'e benzetiyordu." ifadesini kullandı.

Bu süreçte Türkiye ve Türk halkından büyük destek aldıklarını vurgulayan Tuyan, "Mahkemedeki konuşmamda Ertuğrul vurgusunu özellikle yaptım çünkü Türk halkının şimdiye kadar bize gösterdiği desteğe teşekkür etmek istedim. Özellikle Ankara'da eşimin cenazesine katılanlara şükran borçluyum. Şimdiye kadar verdikleri destek için Türk halkına teşekkür ediyorum." dedi.

- "Eşimin sesi olacağım"

Hamimah Tuyan, Christchurch saldırısının kurban yakınlarından biri olarak bu olayı asla dünyanın gündeminden düşürmeyeceklerini belirterek "Bundan sonra eşimin sesi olup mücadelesini sürdüreceğim." diye konuştu.

Geçen ay Christchurch Yüksek Mahkemesinde görülen terörist Tarrant'ın ceza duruşmasında konuşma yapan Tuyan, teröriste hitaben, "Kim, bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir kişiyi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur." ayetini okumuş ve "Sen 51 kişiyi öldürdün. Onlardan geride, sevdikleriyle beraber olamamanın cezasına katlanmak zorunda kalan 34 eş, 92 çocuk ve 100'ün üzerinde kardeş kaldı." ifadelerini kullanmıştı.

Tuyan, şehit eşinden bahsederken, "O benim için bir imam, bir koruyucu, eğlendirici, problem çözücü, huzur verici, en iyi arkadaş ve yakınlarımın söylememi istediği üzere bir Ertuğrul'du." demişti.

Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırılarında bacağından ve sırtından aldığı kurşunla ağır yaralanan 46 yaşındaki Zekeriya Tuyan, Christchurch Hastanesi'nde 18 ameliyat geçirmişti.

Tuyan, 48 günlük mücadelesinin ardından hastanede hayatını kaybetmişti.

- Yeni Zelanda tarihindeki en ağır ceza

15 Mart 2019'da Christchurch kentindeki iki camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 40 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant, 27 Ağustos'taki karar duruşmasında, 51 cinayet, 40 ayrı cinayete teşebbüs ve terörizm suçundan hüküm giyerek şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ceza duruşmasında savunmasını kendi yapmamayı tercih eden Tarrant'ın ifadesi, avukat aracılığıyla okunmuştu.

Hakim Cameron Mander, kararı açıklamadan önce terörist Tarrant'a hitaben, "Sen merhametsizsin. Yaralıların canının bağışlanma feryadını bile dinlemedin. Ölene kadar tutuklu kalsan bile sana verilen ceza, gerekliliğini yerine getirmeyecektir." demişti.

Terörist Tarrant'ın cezası, Yeni Zelanda'da şimdiye kadar bir suçluya verilmiş en ağır ceza olarak tarihe geçti.
Anadolu Ajansı
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