YPG/PKK'ya ağustosta ağır darbe

- Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için bebek ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik ağustosta düzenlenen başarılı operasyonlarda, aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 85 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur, güven ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz demeden şehir merkezleri ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen haftalarca kırsalda kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya ağustos ayında da ağır darbe vurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-31 Ağustos tarihlerinde yurt içi ve dışındaki operasyonlarda 85 terörist etkisiz hale getirildi.

Eli kanlı terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde bu süreçte düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 171 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Ağustosta terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 5 güvenlik görevlisi şehit oldu.

- MİT'ten eylem hazırlığındaki teröristlere darbe

Bu süreçte MİT Başkanlığı, PKK'nın silahlı eylemlere başlamasının yıl dönümü olan 15 Ağustos'ta sansasyonel eylem hazırlığı içindeki örgüt üyelerini etkisiz hale getirdi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu "Agit Garzan" kod adlı Murat Kalko olduğu ve Kalko'nun Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer aldığı tespit edildi. Kalko'nun ayrıca Karayılan'ın güvendiği üst düzey bir kadro olduğu ve özellikle Hakurk sorumluluğuna getirildiği öğrenildi.

Aynı ayda düzenlenen 2 operasyonla da "PKK özel güç ve istihbarat mensubu" üst düzey 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede daha önce teslim olan teröristler, "MİT'in, son dönemde PKK faaliyetlerinin bertaraf edilmesine yönelik Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonların örgütü ciddi biçimde sarstığını ve örgütten kaçışları artırdığını" belirtti.

Uzmanlar ise PKK'ya yönelik böylesi nokta operasyonlarının örgütün tepe yöneticilerini Irak'ın kuzeyinde hareket edemez hale getirdiğine, bu durumun da özellikle sözde PKK Başkanlık Konseyi üyelerinin örgüt kadroları üzerindeki kontrolünün zayıflamasına neden olduğuna dikkati çekti.

- Yurt genelinde teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor

Kars'ın Kağızman ilçesindeki "Yıldırım 3 Operasyonu" kapsamında 28 Ağustos'ta 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu kategoride yer alan "Amed Sorhin" kod adlı Benazir Yılmaz, 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride bulunan terör örgütünün sözde bölge sorumlusu "Hogir" kod adlı Muhammet Taşçı ve 500 bin liraya kadar ödülle aynı kategoride yer alan "Karker" kod adlı Mehmet Emin Delen etkisiz hale getirildi.

Operasyonda PKK ile iş birliği yapan terör örgütü MLKP'nin Karadeniz açılımı grubunda faaliyet yürüten "Metin" kod adlı Koray Aspir'in yanı sıra bölücü terör örgütünde sabotajcı "Hevi Torhildan" kod adlı Dilan Olğun da ölü ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, 12 Ağustos'ta Hatay'da 1448 personelin katılımıyla "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu", 19 Ağustos'ta Bingöl'de 700 personelin görevlendirildiği "Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu", Diyarbakır'da da 26 Ağustos'ta 1495 personelin yer aldığı "Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Öte yandan, 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı, ağustos ayı sonu itibarıyla 141 oldu.