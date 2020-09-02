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Kandıra'da devriye görevi yapan polis ekibine saldıran 4 şüpheli yakalandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde devriye görevi sırasında polis ekibine saldıran 4 şüpheli, ikamet ettikleri mahalleye düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
|02 Eylül 2020 11:41
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Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Akdurak Mahallesi Akçakayran mevkisinde devriye görevi sırasında 2 polis memuru, henüz belirlenemeyen nedenle 4 kişinin saldırısına uğradı.
Darbedilen polislerin takviye istemesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Yaralanan polisler, Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, mahalleye operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, biri cezaevinden yakın zamanda tahliye olduğu öğrenilen aynı aileden 4 şüpheli yakalandı.
Olay anında alkollü oldukları belirlenen S.O, R.O, S.O. ve İ.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
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