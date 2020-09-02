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ÖTV zammı sonrası 2'nci el araca rağbet arttı

İZMİR'de, sıfır araçlara yönelik yapılan ÖTV zammı sonrası 2'nci el otomobile ilgi arttı.
 02 Eylül 2020 12:00
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Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenlemeyle birlikte ÖTV'de yeni oranlar belirlendi. ÖTV zammı sonrasında, 1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170 bin TL'ye kadar olan araçlarda yüzde 130 ÖTV, 1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170 bin TL üzeri olan araçlarda yüzde 150 ÖTV, 2000 cm3 üstü silindir hacmi olan ve matrah sınırı olmayan araçlarda yüzde 220 ÖTV alınacak. Yapılan ÖTV zammından dolayı, otomobil almak isteyen İzmirli vatandaşlar ise, ikinci el araçlara yöneldi.

İkinci el otomobil satışı yapan bir firma sahibi Türkay Dörterler, "ÖTV zammından dolayı 2'nci el araçlara rağbet arttı. Bu durum 2'nci el araçlarda fiyatları da artırdı. Bizler de araç bulmakta zorlanıyoruz" dedi. Koronavirüs sürecinde toplu taşıma kullanmak istemeyenlerin otomobile yöneldiğini hatırlatan Dörterler, "Toplu taşımayı kullanmak istemeyen kesim özellikle 100 bin TL altı araçlara ilgi göstermeye başladı. Eskiden 50 bin TL bandında bir araç alıp, kullanılabilirdi. Şimdi neredeyse 50 bin TL civarında bir araç yok. 100 bin TL civarındaki araçlar, toplu taşımayla gitmek istemeyen kesim için çok ideal bir seviyeye geldi" dedi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve 2'nci el motorlu kara taşıtlarının ticaretini düzenleyen yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini anımsatan Dörterler, çıkarılan yeni düzenlemeyle 2'nci el araç ticareti yapmak isteyenlere yetki belgesi ve araçlara ekspertiz zorunluluğu getirildiğini söyledi. Dörterler, "Özellikle son zamanlarda araç alırken ekspertizlerin zorunlu hale gelmesi ikinci el arabalarda yapılan sahteciliği de ortaya çıkarıyor. Bizler de yeni yönetmelikle beraber artık yetki ve yeterlilik belgesiyle satış yapacağız. Temennimiz; ikinci el otomobillerde yapılan sahteciliğin azalması" dedi.

2'nci el otomobillerde yapılan sahteciliklerden bahseden bir diğer firma sahibi Erbey Zeki Ergen ise, "İkinci el otomobil araçları satışında dolandırıcılık çok fazla oluyor. Dolandırıcılar; alıcıyla anlaşıyor, arabayı ucuza veriyor. Kaparo istiyor. Kaparoyu alıyor ama arabayı vermiyor. Araba başka birine ait çıkıyor. 2019 yılında araba 82 bin kilometrede vizeye girdiyse, 2020 yılında yaptığı kilometreyi 82 bin kilometreye çekebiliyorlar. Tekrar vizeye girdiği zaman araba az yakmış diyorlar. Bu durumu vatandaş yetkili servislerin yardımıyla anlayabilir. Şüphelendiği zaman vatandaş, yıllık periyodlarda km yapıp yapmadığını yetkili servisten araştırması gerekiyor. Bazı arabaların yedek anahtarlarında da arabanın kaç kilometre yaptığı kaydediliyor. Bunları kontrol etmek gerekiyor. Tanıdık galericiden alışveriş yapılırsa, sahtecilikle karşılaştıkları zaman hukuki süreci de işletebilir" dedi.
DHA
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