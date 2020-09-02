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Konya'da şehit annesinin isteğini Kaymakam yerine getirdi

Konya'nın Çeltik ilçesinde, şehit annesinin isteği üzerine, kaymakamlık tarafından 4 katlı binanın bir yüzüne dev Türk bayrağı resmettirildi, diğer yüzüne de şehitleri simgeleyen resim çalışması yaptırıldı.
 02 Eylül 2020 12:45
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Konya'da şehit annesinin isteğini Kaymakam yerine getirdi

Çeltik Kaymakamı Osman Sak, Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde geçen yıl teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın, ailesiyle son görüşmesinde ilçeye dev bir Türk bayrağı yaptırmak istediğini söylediğini öğrendi.

Şehidin son konuşmasını vasiyet kabul eden Kaymakam Sak, ilçenin hemen hemen her yerinden net bir şekilde görünen 4 katlı binanın bir yüzüne dev Türk bayrağı resmettirdi. Binanın diğer yüzüne ise şehit Mustafa Ünal ve ilçenin diğer şehitlerini simgeleyen resim çalışması yaptırıldı.

Kaymakam Sak, şehidin annesi Durkadın Ünal (57) ile Türk bayrağı resminin yapıldığı binanın yanına giderek, çalışmayı inceledi.

- "Bu yoldan her geçtiğimizde gururlanıyoruz"

Gözyaşlarına hakim olamayan şehidin annesi Durkadın Ünal (57), oğlunun vatan savunmasında arkadaşlarıyla omuz omuza çarpışırken şehit olduğunu belirtti.

Oğlunun vatan ve bayrak aşığı, millet sevdalısı bir insan olduğunu ifade eden anne Ünal, "Oğlum devleti ve bayrağı için şehit oldu. Sağolsun kaymakamımız şehidimizin adını burada yaşattı. Böyle bir şey yaparak bizleri gururlandırdı, sevindirdi. Bu yoldan her geçtiğimizde gururlanıyoruz. Bir şehit anası oğlunun isminin her yerde yaşamasını ister." diye konuştu.

Kaymakam Osman Sak ise Mustafa Ünal'ın bu vatan için canını veren şehitlerden biri olduğunu bildirdi.

Şehidin annesinin kendilerinden bir "Türk bayrağı yapılması" ricasında bulunduğunu dile getiren Sak, "Bizler de ilçede bir sembol olsun, unutulmasın diye, şehitlerimizin isimleri yaşasın diye kendilerini bu binada resmederek yaşattık. Şehit annemiz de bundan çok memnun oldu. Onlar görevlerini yerine getirirken şehitlik mertebesine ulaştılar. Allah onlardan razı olsun. Bizler de onlara karşı vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödemek için görevimizi yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

Kaymakamı Sak, daha önce de Hükümet Konağı önüne 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in heykelinin de bulunduğu 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nı yaptırmıştı.
Anadolu Ajansı
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